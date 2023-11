Polska gwiazda przechodziła przez piekło. Teraz przerwała milczenie

Karolina Kowalkiewicz-Zaborowska , choć ma już 38-lat, wciąż zachwyca w oktagonie. Reprezentantka Polski jest mistrzyni KSW i zwyciężczynią wielu walk federacji UFC . Na tym jednak nie chce poprzestać, bowiem dąży do powrotu do "TOP10" rankingu najlepszych zawodniczek wagi słomkowej UFC. Ostatnio głośno w mediach było o jej wygranej z Las Vegas. Nasza rodaczka pokonała Dianę Belbitę i tym samym odniosła swoją czwartą wygraną z rzędu.

I choć od zawsze mierzyła wysoko w sporcie, to w życiu prywatnym przeżywała dramat . "Biało-Czerwona" ma za sobą naprawdę ciężkie lata naznaczone osobistymi problemami, z którymi nie zawsze sobie radziła. Będąc nastolatką zachorowała na depresję, która odcisnęła piętno na jej psychice . Teraz wraca wspomnieniami do tamtych chwil.

Kiedy mój chłopak z czasów liceum dowiedział się, że chodzę do psychologa, powiedział, żebym nie mówiła o tym nikomu, bo nie chce, żeby ludzie mówili między sobą, że chodzi z wariatką. Bolało mnie to, bo byliśmy ze sobą pięć lat, był dla mnie naprawdę ważną osobą, a miałam wrażenie, że nie akceptuje mnie. Inni ludzie też różnie mnie odbierali. Kiedy się np. czymś zachwycałam, mówili mi, że jestem nienormalna. Na szczęście dziś mają dużo większą świadomość w sprawie problemów mentalnych, również dlatego, że więcej osób uczęszcza na terapie

Polka wyjawiła, że choroba nasiliła się u niej w ósmej klasie szkoły podstawowej i pierwszej liceum. " Często się okaleczałam, podcinałam sobie żyły i połknęłam wiele tabletek z zamiarem odebrania sobie życia. Nie radziłam sobie z emocjami , nie potrafiłam uporządkować myśli w głowie. Było w niej bardzo dużo różnych emocji. Tak jakby ktoś wrzucił wszystko naraz do pralki i włączył funkcję wirowanie" - dodała.

Jednak zawodniczka nie traciła wiary i sama oferowała innym pomoc. Nie wszystkim jednak dało się pomóc. Jej kuzyn, Robert odebrał sobie życie. "Kilka dni po naszej rozmowie dostałam telefon od mamy i dowiedziałam się, że Robert nie żyje. Popełnił samobójstwo. To było dla mnie straszne. Bardzo długo obwiniałam się, że może mogłam na niego jakoś wpłynąć. Przecież miałam w tych kwestiach tak ogromne doświadczenie. Później dowiedziałam się, że to nie była jego pierwsza próba samobójcza. Zostałam poinformowana, że był bardzo zdeterminowany i chociaż miał obok siebie wiele życzliwych osób, to odrzucił ich pomoc" - oznajmiła.