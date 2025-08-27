Polska gwiazda MMA może trafić na 20 lat do więzienia. Zarzucają mu poważne przestępstwo

Daniel R. walczył we wszystkich liczących się federacjach w polskim MMA. Był zawodnikiem Babilon MMA, FEN, a od 2021 roku walczył dla największej organizacji w kraju nad Wisłą, a więc dla KSW. Co więcej, w marcu 2022 roku stanął przed szansą na zdobycie pasa mistrzowskiego w kategorii piórkowej. Skrzyżował wówczas rękawice z Salahdinem Parnassem. Jednak to reprezentant Francji okazał się lepszy w tym pojedynku.

Po raz ostatni R. zawalczył w klatce 16 marca 2024 roku. Od tamtej pory nie pojawiały się żadne informacje o jego potencjalnej, przyszłej walce. Jednak w mediach znalazły się informacje dotyczące zawodnika MMA, które nie były związane z galami. 23 sierpnia ubiegłego roku R. został zatrzymany we własnym domu, z którego antyterroryści wyprowadzili go w kajdankach.

Gwiazda polskiego MMA z poważnymi zarzutami. Grozi mu bardzo wysoka kara

Później okazało się, że zatrzymania dokonano w związku z podejrzeniem przez R. rozboju z użyciem niebezpiecznych narzędzi. Od tego czasu zawodnik przebywa w areszcie i na razie niewiele wskazuje na to, aby miał go niebawem opuścić. Zgodnie z doniesieniami portalu Radom24.pl, do Sądu Okręgowego w Gliwicach trafił akt oskarżenia w tej sprawie.

Wśród pięciu oskarżonych jest właśnie Daniel R. Z ustaleń śledczych wynika, że 12 sierpnia 2024 roku zawodnik MMA razem ze wspólnikami dokonali rozboju na parkingu jednego z centrów handlowych. Ofiarą był właściciel centrum medycznego. Do rozboju napastnicy mieli użyć noża i przedmiotu przypominającego broń palną. Mieli zmusić pokrzywdzonego, by przelał na konkretne konto bankowe milion złotych.

Pełnomocnicy oskarżonych twierdzą, że organa ścigania nie dysponują nagraniami zajścia. Opierają się wyłącznie na wersji przedstawionej przez właściciela centrum medycznego i utrzymują, że oskarżeni są niewinni. Za przestępstwo rozboju z użyciem niebezpiecznych narzędzi oskarżonym grozi nawet 20 lat pozbawienia wolności.

