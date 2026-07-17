Polska federacja podjęła decyzję. Tego jeszcze nie było. Stawka jest wysoka

Gala Prime MMA 18: Summer Festival odbędzie się już 7 i 8 sierpnia w Amfiteatrze im. Ignacego Jana Paderewskiego w Koszalinie. Tym samym po raz pierwszy w historii polskich freak fightów tego typu wydarzenie zostanie zorganizowane na zewnątrz. To jednak nie wszystko.

Podczas letniej edycji Prime MMA fani zobaczą w oktagonie także rywalizację ósemki kobiet, które zmierzą się ze sobą w turnieju o pas mistrzowski federacji. Dotychczas tego typu formaty odbywały się na galach freak fightowych jedynie z udziałem mężczyzn.

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Turniej kobiet na Prime MMA 18

Wśród zakontraktowanych zawodniczek turnieju znajdują się takie internetowe osobistości, jak Marianna Schreiber, Wiola "Wiolka" Kotelecka, Patrycja "Mała Czarna" Hefka, Paulina Porzucek, "DecoAnn" oraz Kasia "Kasik" Kubiak. Prime MMA nie odkryło natomiast wszystkich kart przed nadchodzącym wydarzeniem, a dwójka pozostałych pań, które uzupełnią drabinkę, zostanie ogłoszona już wkrótce.

- Już 8 sierpnia podczas SUMMER FESTIVAL odbędzie się wyjątkowy turniej kobiet, którego stawką będzie PAS MISTRZOWSKI FEDERACJI PRIME. Do rywalizacji przystąpi aż 8 zawodniczek, ale tylko jedna z nich zakończy ten wieczór z mistrzowskim pasem na ramieniu. Przed dziewczynami wyjątkowo wymagające wyzwanie. Żeby sięgnąć po tytuł, będą musiały przejść całą drogę i wygrać kolejne pojedynki jednego wieczoru - czytamy w oficjalnym komunikacie Prime MMA.

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Formułą starcia wspomnianych zawodniczek będzie boks w małych rękawicach. Ćwierćfinały oraz półfinały zostaną rozegrane na dystansie jednej trzyminutowej rundy. Finał potrwa aż trzy dwuminutowe rundy.

Kto zostanie pierwszą mistrzynią historycznego turnieju kobiet na Prime MMA 18? Przekonamy się już za kilka tygodni.

Prime MMA youtube.com/@PRIMESHOWMMA materiały prasowe

Prime MMA 16 PRIME MMA / screen za: https://www.youtube.com/@PRIMESHOWMMA materiały promocyjne

Marianna Schreiber zmierzyła się z mężczyzną Instagram/marysiaschreiber, Piętka Mieszko AKPA





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