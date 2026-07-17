Polska federacja podjęła decyzję. Tego jeszcze nie było. Stawka jest wysoka

Patryk Górski

Patryk Górski

Prime MMA po raz kolejny wprowadza powiew świeżości do polskich freak fightów. Federacja właśnie ogłosiła decyzję o zorganizowaniu na swojej następnej gali turnieju, w którym udział wezmą same kobiety. Nikt wcześniej tego nie zrobił, a stawka za wygraną jest naprawdę wysoka. Wśród ogłoszonych zawodniczek znajduje się m.in. Marianna Schreiber.

Marianna Schreiber w czerwonej koszulce, z długimi blond włosami, nosi srebrny łańcuszek z krzyżykiem.
Marianna Schreiber Beata Zawrzel/REPORTER East News

Gala Prime MMA 18: Summer Festival odbędzie się już 7 i 8 sierpnia w Amfiteatrze im. Ignacego Jana Paderewskiego w Koszalinie. Tym samym po raz pierwszy w historii polskich freak fightów tego typu wydarzenie zostanie zorganizowane na zewnątrz. To jednak nie wszystko.

Podczas letniej edycji Prime MMA fani zobaczą w oktagonie także rywalizację ósemki kobiet, które zmierzą się ze sobą w turnieju o pas mistrzowski federacji. Dotychczas tego typu formaty odbywały się na galach freak fightowych jedynie z udziałem mężczyzn.

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Turniej kobiet na Prime MMA 18

Wśród zakontraktowanych zawodniczek turnieju znajdują się takie internetowe osobistości, jak Marianna Schreiber, Wiola "Wiolka" Kotelecka, Patrycja "Mała Czarna" Hefka, Paulina Porzucek, "DecoAnn" oraz Kasia "Kasik" Kubiak. Prime MMA nie odkryło natomiast wszystkich kart przed nadchodzącym wydarzeniem, a dwójka pozostałych pań, które uzupełnią drabinkę, zostanie ogłoszona już wkrótce.

- Już 8 sierpnia podczas SUMMER FESTIVAL odbędzie się wyjątkowy turniej kobiet, którego stawką będzie PAS MISTRZOWSKI FEDERACJI PRIME. Do rywalizacji przystąpi aż 8 zawodniczek, ale tylko jedna z nich zakończy ten wieczór z mistrzowskim pasem na ramieniu. Przed dziewczynami wyjątkowo wymagające wyzwanie. Żeby sięgnąć po tytuł, będą musiały przejść całą drogę i wygrać kolejne pojedynki jednego wieczoru - czytamy w oficjalnym komunikacie Prime MMA.

Formułą starcia wspomnianych zawodniczek będzie boks w małych rękawicach. Ćwierćfinały oraz półfinały zostaną rozegrane na dystansie jednej trzyminutowej rundy. Finał potrwa aż trzy dwuminutowe rundy.

Kto zostanie pierwszą mistrzynią historycznego turnieju kobiet na Prime MMA 18? Przekonamy się już za kilka tygodni.

Ośmiu mężczyzn siedzi wokół nowoczesnego, podświetlanego stołu o trójkątnym kształcie, na tle dużego napisu PRIME umieszczonego na ścianie.
Prime MMAyoutube.com/@PRIMESHOWMMAmateriały prasowe
studio z dużym logo PRIME 16 oraz dwoma banerami Fortuna, prowadząca stoi na środku między trzema stołami, przy których siedzą uczestnicy oraz osoby towarzyszące, w tle widocznych kilku ochroniarzy
Prime MMA 16PRIME MMA / screen za: https://www.youtube.com/@PRIMESHOWMMAmateriały promocyjne
Po lewej stronie kobieta z długimi blond włosami uśmiecha się do kamery, ubrana w czarną sukienkę z głębokim dekoltem. Po prawej dwoje ludzi uczestniczy w wydarzeniu sportowym na podłożu z sianem, mężczyzna w stroju sportowym i czapce Mikołaja oraz kob...
Marianna Schreiber zmierzyła się z mężczyznąInstagram/marysiaschreiber, Piętka MieszkoAKPA


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