Polscy zawodnicy zaskakują formą. Kolejne medale w drodze. Dwa złota jednego dnia
Polacy nie mogli zacząć tego lepiej. Młodzi kadeci sportów walki rozpoczęli tegoroczne zmagania w Mistrzostwach Europy IMMAF 2026 5 lutego. Jak do tej pory na konto reprezentantów Polski wpadło aż sześć medali. Szczególnie udana dla biało-czerwonych była niedziela 8 lutego. Zawodnicy tego dnia sięgnęli po dwa złote medale i jeden brązowy. To jednak nie koniec wyróżnień.
Mistrzostwa Europy IMMAF 2026 rozpoczęły się 5 lutego i potrwają aż do 15 lutego. Tegorocznym gospodarzem imprezy została Serbia - w Belgradzie w Hali Pionier ponad 1000 zawodników z różnych krajów walczy o medal.
Reprezentanci polskiej kadry kadetów rywalizują pod wodzę trenerów Emila Różewskiego i Rafała Raczyńskiego. W pierwszych dwóch dniach zmagań Polakom udało się zdobyć jeden medal złoty i dwa brązowe.
Walka o medale trwa. Polska zdobywa kolejne z nich. Mamy złoto
Szczególnie udany dla biało-czerwonych okazał się 8 lutego. Na konto Polaków tego dnia wpadły dwa złote medale i jeden brązowy. Do niedzielnej rywalizacji przystąpili kadeci w wieku 16-17 lat powołani przez Stowarzyszenie MMA Polska: Dawid Bałtrukanis, Mikołaj Głuszyński, Kacper Paciorkowski i Bartosz Skipirzepa.
Zawodnicy w każdej ze swoich walk mierzyli się na dystansie trzech dwuminutowych rund. Najdłuższy rajd po zwycięstwo przeżył Dawid Bałtrukanis - pięć pojedynków w kategorii do 52,2 kg. Bartoszowi Skipirzepie w kategorii do 93 kg do triumfu wystarczyły jedynie trzy wygrane pojedynki. Mikołaj Głuszyński zdobył natomiast brązowy medal po dwóch zwycięstwach i przegranej w walce o finał z Bilolą Boronovem.
Kacper Paciorkowski mimo dwóch walkowerów oraz jednego zwycięstwa nie wyszedł ze swojej grupy. Zadecydowała o tym jego przegrana z Rachimem Isaevem.
Łączny dorobek medalowy Polaków po trzech dniach zmagań w Serbii to trzy złote medale i trzy brązowe.
Wyniki biało-czerwonych nie byłyby możliwe bez Stowarzyszenia MMA Polska. Organizacja ta została powołana do reprezentowania i tworzenia profesjonalnej przestrzeni dla rozwoju amatorskiego MMA.