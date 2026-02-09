Polscy zawodnicy zaskakują formą. Kolejne medale w drodze. Dwa złota jednego dnia

Patryk Górski

Patryk Górski

Polacy nie mogli zacząć tego lepiej. Młodzi kadeci sportów walki rozpoczęli tegoroczne zmagania w Mistrzostwach Europy IMMAF 2026 5 lutego. Jak do tej pory na konto reprezentantów Polski wpadło aż sześć medali. Szczególnie udana dla biało-czerwonych była niedziela 8 lutego. Zawodnicy tego dnia sięgnęli po dwa złote medale i jeden brązowy. To jednak nie koniec wyróżnień.

Czterech młodych sportowców z medalami na szyjach stoi na podium, ubrani w stroje sportowe i otuleni narodowymi flagami. Na głowach mają wieńce laurowe. W okrągłym wstawieniu grupa młodzieży trzyma polską flagę, również stojąc na podium.
Polacy zdobywają medaleyoutube/IMMAFed/Stowarzyszenie MMA Polskamateriały prasowe

Mistrzostwa Europy IMMAF 2026 rozpoczęły się 5 lutego i potrwają aż do 15 lutego. Tegorocznym gospodarzem imprezy została Serbia - w Belgradzie w Hali Pionier ponad 1000 zawodników z różnych krajów walczy o medal.

Historyczny wynik, srebro w łyżwiarstwie dla Polski. Później przykry upadek

Reprezentanci polskiej kadry kadetów rywalizują pod wodzę trenerów Emila Różewskiego i Rafała Raczyńskiego. W pierwszych dwóch dniach zmagań Polakom udało się zdobyć jeden medal złoty i dwa brązowe.

Walka o medale trwa. Polska zdobywa kolejne z nich. Mamy złoto

Szczególnie udany dla biało-czerwonych okazał się 8 lutego. Na konto Polaków tego dnia wpadły dwa złote medale i jeden brązowy. Do niedzielnej rywalizacji przystąpili kadeci w wieku 16-17 lat powołani przez Stowarzyszenie MMA Polska: Dawid Bałtrukanis, Mikołaj Głuszyński, Kacper Paciorkowski i Bartosz Skipirzepa.

Zawodnicy w każdej ze swoich walk mierzyli się na dystansie trzech dwuminutowych rund. Najdłuższy rajd po zwycięstwo przeżył Dawid Bałtrukanis - pięć pojedynków w kategorii do 52,2 kg. Bartoszowi Skipirzepie w kategorii do 93 kg do triumfu wystarczyły jedynie trzy wygrane pojedynki. Mikołaj Głuszyński zdobył natomiast brązowy medal po dwóch zwycięstwach i przegranej w walce o finał z Bilolą Boronovem.

Zobacz również:

Skandal podczas Clash MMA
MMA

Skandaliczne sceny na gali Clash MMA, ugryzł rywala w ucho i zaczął uciekać. W ruch poszły krzesła

Patryk Górski
Patryk Górski

Kacper Paciorkowski mimo dwóch walkowerów oraz jednego zwycięstwa nie wyszedł ze swojej grupy. Zadecydowała o tym jego przegrana z Rachimem Isaevem.

Łączny dorobek medalowy Polaków po trzech dniach zmagań w Serbii to trzy złote medale i trzy brązowe.

Wyniki biało-czerwonych nie byłyby możliwe bez Stowarzyszenia MMA Polska. Organizacja ta została powołana do reprezentowania i tworzenia profesjonalnej przestrzeni dla rozwoju amatorskiego MMA.

Młoda kobieta w białej sportowej kurtce z napisem 'Polska' oraz godłem, uśmiecha się i gryzie medal zawieszony na niebieskiej wstążce, stojąc na tle stadionu.
Młodzi polscy sportowcy zachwycają na EYOF 2025Szymon Sikoramateriały prasowe
Grupa pięciu młodych zawodniczek w biało-czerwonych strojach sportowych z napisem Polska, stojących na tle krytego basenu, każda z nich trzyma medal na niebieskiej wstążce i uśmiecha się do aparatu.
Młodzi polscy sportowcy zachwycają na EYOF 2025Szymon Sikoramateriały prasowe
Cztery młode kobiety w sportowych biało-czerwonych dresach z napisem POLSKA, każda z medalem na szyi i dekoracyjnym pudełkiem w ręce, stoją obok siebie na tle wieczornego oświetlenia, uśmiechając się i rozmawiając.
Młodzi polscy sportowcy zachwycają na EYOF 2025Szymon Sikoramateriały prasowe
Szymon Kołecki: Spokojnie czekałem na swój moment, robiąc nakreślone zadania. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja