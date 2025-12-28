Partner merytoryczny: Eleven Sports

Polka zmasakrowana w klatce. Krew lała się strumieniami. Sędzia nie dopuścił do tragedii

Damian Okła

Oprac.: Damian Okła

Czeska organizacja Oktagon z przytupem kończyła 2025 rok. W praskiej O2 arenie odbyła się ostania gala tego roku i nie zabrakło na niej efektownych pojedynków. W karcie walk znalazło się miejsce dla trzech reprezentantów Polski, którzy zmagania kończyli z mieszanymi uczuciami. Najboleśniejszej porażki doznała Marta Sós, która już w pierwszej rundzie została rozbita przez Veronikę Smolkovą.

Dwie zawodniczki MMA walczą w klatce, jedna z nich dociska drugą do ogrodzenia z siatki, wykonując serię ciosów pięścią w głowę przeciwniczki. W tle widoczne barierki oraz reklamy sponsorów.
Marta Sós w walce z Veroniką SmolkovąSkirn/Twitter/RTL+ESP/Twitter

Podobnie jak przed rokiem, tak i teraz czeska organizacja MMA - Oktagon - zakończyła rok w Pradze i przygotowała bardzo mocną kartę walk. Podczas niedzielnego wieczoru w O2 Arenie w stolicy Czech zobaczyliśmy w sumie jedenaście pojedynków, z czego dwa były o pasy mistrzowskie. W oktagonie pojawili się również reprezentanci Polski. Byli to Bartłomiej Skowyra, Marta Sós oraz Mateusz Strzelczyk. I tylko ostatni z wymienionych mógł cieszyć się ze zwycięstwa.

"Pająk" pokonał przez poddanie Milosa Petraska, choć w pierwszej rundzie niewiele brakowało, aby to Czech pokonał reprezentanta Polski. Niesmak został natomiast po starciu Skowyry. "Bucketboy" przegrał na punkty z Ivanem Klevetsem, choć według niektórych fanów, werdykt sędziów był krzywdzący dla polskiego zawodnika. Żadnych wątpliwości nie było natomiast w przypadku starcia Sós.

    Fatalne obrazki z Polką na gali Oktagon 81. Marta Sós okrutnie rozbita przez rywalkę

    Polka nie miała zbyt wiele czasu na przygotowania, bo do karty walk wskoczyła w zasadzie w ostatniej chwili. Sós zastąpiła Stephanie Egger, a w dodatku walczyła ze zdecydowanie bardziej doświadczoną rywalką. Smolkova była wielką faworytką tego pojedynku. Sós zaczęła jednak odważnie i wyprowadziła kilka ciosów. Słowaczka bardzo szybko doszła jednak do głosu.

      I gdy już to zrobiła, nie zamierzała zwalniać tempa. Po jednym z frontalnych kopnięć Sós cofnęła się na siatkę i wyglądała tak, jakby mocno odczuła to uderzenie. Smolkova "poczuła krew" i ruszyła na reprezentantkę Polski. Wyprowadzała kolejne, potężne uderzenia i trafiła również łokciem w twarz przeciwniczki. Ten cios okazał się początkiem dramatu Sós.

      Polka zamroczona broniła się przed kolejnymi uderzeniami, ale większość z nich dochodziła do celu. Smolkova nie miała litości i trafiała raz po raz. Gdy zanosiło się na to, że Sós zostanie brutalnie znokautowana, do akcji wkroczył sędzia, który nie pozwolił na kontynuowanie pojedynku i być może dzięki temu udało się uniknąć dramatycznych obrazków. Twarz Polki była zalana krwią i można przypuszczać, że mogła doznać kontuzji nosa. Dla młodej Sós była to na pewno trudna lekcja MMA.

