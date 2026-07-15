Polka w końcu dopięła swego. UFC nie zamierza dłużej czekać

Patryk Górski

Patryk Górski

Klaudia Syguła powoli zaciera ręce. UFC oficjalnie potwierdziło, że Polka wystąpi na wrześniowej gali w Paryżu. Zawodniczkę pochodzącą z Poddębic czeka nie lada wyzwanie w klatce. 27-latka zmierzy się w niej z Norą Cornolle, sklasyfikowaną na 13. miejscu w wadze koguciej kobiet. Potencjalna wygrana może mieć ogromne znaczenie dla naszej rodaczki.

Klaudia Syguła w sportowym stroju na wadze, prezentuje umięśnione ramiona, w tle logotypy UFC i sponsorów.
Klaudia SygułaChris Unger/Zuffa LLCGetty Images

Po zakończeniu kariery przez Joannę Jędrzejczyk Polska cały czas czeka na kolejną zawodniczkę MMA, która będzie święciła podobne sukcesy w szeregach UFC. Na dobrej drodze ku temu jest Klaudia Syguła. 27-latka wygrała dwie ze swoich trzech ostatnich walk poprzez jednogłośną decyzję sędziów.

Amerykański gigant sportów walki również dostrzega ogromny potencjał drzemiący w polskiej zawodniczce, dlatego właśnie ogłosił jej walkę ze sklasyfikowaną na 13. miejscu rankingu wagi koguciej rywalką - Norą Cornolle.

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Polska zawodniczka przed wielką szansą w UFC. Długo na to czekała

Starcie pomiędzy zawodniczkami odbędzie się już 5 września podczas gali UFC Fight Night w Paryżu. W przypadku wygranej z Francuzką Syguła - znajdująca się na fali wznoszącej - może zapewnić sobie nawet awans do rankingowej piętnastki swojej kategorii. Lepsza okazja do tego długo może się nie przytrafić.

Dotychczasowy bilans Cornolle w organizacji to trzy wygrane i tyle samo przegranych. Francuzka nie może jednak zaliczyć ostatniego okresu do najbardziej udanych. Jej dwa ostatnie starcia z Joselyne Edwards i Karolą Rosą zakończyły się porażkami.

Przyszłe rywalki znajdują się więc na dwóch różnych biegunach, a każda z nich przystąpi do starcia z odpowiednią motywacją. Dla Syguły będzie to awans do ścisłej czołówki, a dla Cornolle walka o utrzymanie.

Potencjalne zwycięstwo Syguły i jego ewentualne następstwa z pewnością budziłyby podziw wśród fanów polskiego MMA. Polka dołączyła bowiem do federacji po jednorazowym epizodzie w FAME MMA i walce z Ewą Piątkowską, a już wkrótce może dołączyć do zestawienia najlepszych zawodniczek świata.

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Patryk Górski
Patryk Górski
Kobieta w stroju sportowym pozuje z uniesionymi ramionami przy wadze w trakcie ważenia przed galą UFC, w tle banery sponsorów oraz logo wydarzenia.
Klaudia SygułaEd MulhollandINTERIA.PL
Klaudia Syguła
Klaudia SygułaFENmateriały prasowe
Oktagon UFC - MMA
Oktagon UFC - MMAAFPAFP


Klaudia Syguła: Nigdy nikt we mnie nie wierzył. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

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