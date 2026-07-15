Polka w końcu dopięła swego. UFC nie zamierza dłużej czekać
Klaudia Syguła powoli zaciera ręce. UFC oficjalnie potwierdziło, że Polka wystąpi na wrześniowej gali w Paryżu. Zawodniczkę pochodzącą z Poddębic czeka nie lada wyzwanie w klatce. 27-latka zmierzy się w niej z Norą Cornolle, sklasyfikowaną na 13. miejscu w wadze koguciej kobiet. Potencjalna wygrana może mieć ogromne znaczenie dla naszej rodaczki.
Po zakończeniu kariery przez Joannę Jędrzejczyk Polska cały czas czeka na kolejną zawodniczkę MMA, która będzie święciła podobne sukcesy w szeregach UFC. Na dobrej drodze ku temu jest Klaudia Syguła. 27-latka wygrała dwie ze swoich trzech ostatnich walk poprzez jednogłośną decyzję sędziów.
Amerykański gigant sportów walki również dostrzega ogromny potencjał drzemiący w polskiej zawodniczce, dlatego właśnie ogłosił jej walkę ze sklasyfikowaną na 13. miejscu rankingu wagi koguciej rywalką - Norą Cornolle.
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Polska zawodniczka przed wielką szansą w UFC. Długo na to czekała
Starcie pomiędzy zawodniczkami odbędzie się już 5 września podczas gali UFC Fight Night w Paryżu. W przypadku wygranej z Francuzką Syguła - znajdująca się na fali wznoszącej - może zapewnić sobie nawet awans do rankingowej piętnastki swojej kategorii. Lepsza okazja do tego długo może się nie przytrafić.
Dotychczasowy bilans Cornolle w organizacji to trzy wygrane i tyle samo przegranych. Francuzka nie może jednak zaliczyć ostatniego okresu do najbardziej udanych. Jej dwa ostatnie starcia z Joselyne Edwards i Karolą Rosą zakończyły się porażkami.
Przyszłe rywalki znajdują się więc na dwóch różnych biegunach, a każda z nich przystąpi do starcia z odpowiednią motywacją. Dla Syguły będzie to awans do ścisłej czołówki, a dla Cornolle walka o utrzymanie.
Potencjalne zwycięstwo Syguły i jego ewentualne następstwa z pewnością budziłyby podziw wśród fanów polskiego MMA. Polka dołączyła bowiem do federacji po jednorazowym epizodzie w FAME MMA i walce z Ewą Piątkowską, a już wkrótce może dołączyć do zestawienia najlepszych zawodniczek świata.