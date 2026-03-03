Polka reaguje ws. wojny w Iranie, planowała wyprowadzkę do Dubaju. "Przeinaczone, bagatelizowane"

Patryk Górski

Aniela "Lil Masti" Woźniakowska poinformowała kilka dni temu o zamiarach wyprowadzki z mężem i dziećmi do Dubaju chwilę po narodzinach drugiego dziecka. W sobotę rozpoczęły się natomiast amerykańsko-izraelskie ataki na Iran, a jego działania odwetowe skupiły się także na krajach sojuszniczych Waszyngtonu i Tel Awiwu, w tym na największym mieście ZEA. Kobieta postanowiła więc odnieść się do konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie. -Dużo wiadomości jest przeinaczanych, koloryzowanych albo też w drugą stronę - rozpoczęła.

article cover
Aniela Woźniakowska, port Jebel Ali po irańskim ataku rakietowymyoutube/ LilMasti / Christopher Pike/Bloomberg via Getty Imagesmateriały prasowe

Aniela Woźniakowska kilka lat temu była jedną z największych gwiazd freak fightów. "Lil Masti" stoczyła w swojej karierze pięć walk i nie przegrała żadnej z nich. Zawodniczka ma na swoim koncie dwa triumfy w FAME MMA z Martą Linkiewicz, dwie wygrane w High League z Ewą Brodnicką i Kamilą "Zusje" Smogulecką, a także zwycięstwo nad Adrianną Śledź w federacji FEN.

Popularna "Lil Masti" zakończyła swoją karierę w 2022 r., a jednym z oficjalnych powodów podjęcia takiej decyzji była chęć założenia rodziny. W ten sposób w 2023 r. Woźniakowska wraz z mężem powitała na świecie swoją pierwszą córkę, a już wkrótce na świat przyjdzie także ich syn. Chwilę po narodzinach chłopca rodzina planuje wyemigrować i kontynuować swoje życie w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Para kilka tygodni temu poinformowała o zdobyciu w tym celu niezbędnych Emirates ID oraz rezydentury tego kraju.

Karaś i Włodarczyk utknęli w Dubaju. "Plecak ewakuacyjny spakowany"

W świetle bieżących wydarzeń na Bliskim Wschodzie Dubaj zdaje się nie być jednak najbezpieczniejszym miejscem do życia. W trakcie działań odwetowych Iranu na amerykańsko-izraelskie ataki jednym z celów Teheranu stało się również państwo sojusznicze USA i Izraela - ZEA wraz ze swoim największym miastem.

Polka planuje przeprowadzkę do Dubaju. Zabrała głos ws. wojny w Iranie. Jasna deklaracja

"Lil Masti" za pośrednictwem Instagrama postanowiła skomentować sytuację. Kobieta nie ukrywała tego, iż uważa, że w sieci pojawia się mnóstwo dezinformacji polegającej zarówno na bagatelizowaniu problemu, jak i przeinaczaniu pewnych faktów. Ona sama ma czerpać informacje od osób zaprzyjaźnionych, które są na miejscu.

- Dużo wiadomości jest przeinaczanych, podkoloryzowanych albo też w drugą stronę - bagatelizowanych, że nic się nie dzieje. To, co jest dla mnie najważniejsze to, że mam informacje od wszystkich osób, które tam znam, że są bezpieczne. Takie informacje są dla mnie najważniejsze, a nie ten natłok wszystkich informacji, które nie do końca są potwierdzone. My jesteśmy w Polsce, wyprowadzamy się za kilka miesięcy. Mam nadzieję, że to wszystko się do tego czasu uspokoi - zapewnia.

Woźniakowska nie zdradziła dokładnie, jakie szczegóły sytuacji w Dubaju zostały przekłamane w przestrzeni medialnej. Wskazuje ona jednak, że z osobistych źródeł ma pewność co do tego, co jest dla niej najważniejsze, czyli bezpieczeństwa jej znajomych przebywających obecnie w ZEA.

Kobieta na ten moment w dalszym ciągu podtrzymuje chęć wyprowadzki za kilka miesięcy. "Lil Masti" wyraża głęboką nadzieję, że przez ten czas sytuacja na Bliskim Wschodzie się uspokoi, a ona będzie mogła kontynuować realizację wcześniej zamierzonych planów wspólnie z rodziną.

Aniela Woźniakowska "Lil Masti"
Aniela Woźniakowska "Lil Masti"screenPolsat Sport
Jasna ciężarówka jedzie pustą, oświetloną drogą nocą, w tle widać drzewa i niebo z jasną smugą, wstawione koło przedstawia golfistę w czapce i sportowej koszulce.
Adrian Meronk utknął w DubajuAndy Lyons/Getty Images/AFPAFP
Mężczyzna w garniturze, białej koszuli i czerwonym krawacie, w czerwonej czapce z napisem USA, z zaciśniętą pięścią, wyrażający silne emocje. W tle ochroniarz w okularach przeciwsłonecznych.
Prezydent Stanów Zjednoczonych - Donald TrumpAndrew Caballero-Reynolds / AFPAFP
