Polka reaguje ws. wojny w Iranie, planowała wyprowadzkę do Dubaju. "Przeinaczone, bagatelizowane"

Aniela Woźniakowska kilka lat temu była jedną z największych gwiazd freak fightów. "Lil Masti" stoczyła w swojej karierze pięć walk i nie przegrała żadnej z nich. Zawodniczka ma na swoim koncie dwa triumfy w FAME MMA z Martą Linkiewicz, dwie wygrane w High League z Ewą Brodnicką i Kamilą "Zusje" Smogulecką, a także zwycięstwo nad Adrianną Śledź w federacji FEN.

Popularna "Lil Masti" zakończyła swoją karierę w 2022 r., a jednym z oficjalnych powodów podjęcia takiej decyzji była chęć założenia rodziny. W ten sposób w 2023 r. Woźniakowska wraz z mężem powitała na świecie swoją pierwszą córkę, a już wkrótce na świat przyjdzie także ich syn. Chwilę po narodzinach chłopca rodzina planuje wyemigrować i kontynuować swoje życie w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Para kilka tygodni temu poinformowała o zdobyciu w tym celu niezbędnych Emirates ID oraz rezydentury tego kraju.

W świetle bieżących wydarzeń na Bliskim Wschodzie Dubaj zdaje się nie być jednak najbezpieczniejszym miejscem do życia. W trakcie działań odwetowych Iranu na amerykańsko-izraelskie ataki jednym z celów Teheranu stało się również państwo sojusznicze USA i Izraela - ZEA wraz ze swoim największym miastem.

Polka planuje przeprowadzkę do Dubaju. Zabrała głos ws. wojny w Iranie. Jasna deklaracja

"Lil Masti" za pośrednictwem Instagrama postanowiła skomentować sytuację. Kobieta nie ukrywała tego, iż uważa, że w sieci pojawia się mnóstwo dezinformacji polegającej zarówno na bagatelizowaniu problemu, jak i przeinaczaniu pewnych faktów. Ona sama ma czerpać informacje od osób zaprzyjaźnionych, które są na miejscu.

- Dużo wiadomości jest przeinaczanych, podkoloryzowanych albo też w drugą stronę - bagatelizowanych, że nic się nie dzieje. To, co jest dla mnie najważniejsze to, że mam informacje od wszystkich osób, które tam znam, że są bezpieczne. Takie informacje są dla mnie najważniejsze, a nie ten natłok wszystkich informacji, które nie do końca są potwierdzone. My jesteśmy w Polsce, wyprowadzamy się za kilka miesięcy. Mam nadzieję, że to wszystko się do tego czasu uspokoi - zapewnia.

Woźniakowska nie zdradziła dokładnie, jakie szczegóły sytuacji w Dubaju zostały przekłamane w przestrzeni medialnej. Wskazuje ona jednak, że z osobistych źródeł ma pewność co do tego, co jest dla niej najważniejsze, czyli bezpieczeństwa jej znajomych przebywających obecnie w ZEA.

Kobieta na ten moment w dalszym ciągu podtrzymuje chęć wyprowadzki za kilka miesięcy. "Lil Masti" wyraża głęboką nadzieję, że przez ten czas sytuacja na Bliskim Wschodzie się uspokoi, a ona będzie mogła kontynuować realizację wcześniej zamierzonych planów wspólnie z rodziną.

Aniela Woźniakowska "Lil Masti" screen Polsat Sport

Adrian Meronk utknął w Dubaju Andy Lyons/Getty Images/AFP AFP

Prezydent Stanów Zjednoczonych - Donald Trump Andrew Caballero-Reynolds / AFP AFP

Tomasz Adamek zadebiutuje w federacji FAME MMA! FAME Friday Arena 2 INTERIA.TV INTERIA.TV