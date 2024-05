Karolina Kowalkiewicz-Zaborowska to jedna z największych ikon polskiego MMA. Polka jeszcze trzy lata temu miała złą passę aż pięciu przegranych w UFC, dostała wówczas jeszcze jedną szansę, którą wykorzystała w stu procentach. W czerwcu 2022 r. pokonała Felice Herrig i rozpoczęła wspaniałą serię czterech zwycięstw. Taki obrót spraw spowodował, że Biało-Czerwona wróciła do rankingu UFC wagi słomkowej.

Co ciekawe już przed starciem wiadome było, że w chwili wejścia do oktagonu obie zawodniczki przejdą do historii. Chodzi tutaj o rekordową różnicę wieku, która dzieliła rywalki. Pomiędzy łodzianką a zawodniczką jest ponad 16 lat, a dokładniej 5929 dni.