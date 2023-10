Kowalkiewicz-Zaborowska zwycięstwem nad Dianą Belbitą przedłużyła passę do czterech wygranych i z pewnością może liczyć na dalszy awans w rankingu wagi słomkowej UFC. Starcie z Rumunką było bardzo wymagające, bowiem oponentka wysoko zawiesiła poprzeczkę. Szczególnie w pierwszej rundzie, kiedy to zadała kilka bolesnych kolan oraz przez moment znalazła się w dosiadzie.

Przez większość pojedynku to jednak polska wojowniczka dyktowała warunki w oktagonie i to jej sędziowie ostatecznie przyznali wszystkie rundy. Po trzech odsłonach ręka "Polskiej Księżniczki" powędrowała do góry. Przy wyczytaniu swojego nazwiska, Polka zalała się łzami i wywiadzie na gorąco z Danielem Cormierem wyznała, jak trudny i tragiczny był to dla niej czas.

- To był najtrudniejszy okres przygotowawczy do walki w trakcie całej mojej obszernej kariery. Zmarł mój ojczym oraz odeszła żona mojego brata. Ja zadecydowałam, że nie wrócę do Polski. Zostałam w Stanach, aby cały czas trenować do tej walki. To wszystko dedukuję wam, mojej rodzinie, a w szczególności mojej mamie - powiedziała drżącym głosem i ze łzami w oczach Kowalkiewicz-Zaborowska.