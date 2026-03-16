Polka po walce trafiła do szpitala. Są nowe wieści ws. jej stanu zdrowia

Sporty walki dostarczają kibicom ogromnych emocji, jednak należą również do tych dyscyplin, w których ryzyko poważnych kontuzji jest wyjątkowo wysokie. Na własnej skórze przekonała się o tym Ewelina Woźniak, która podczas gali XTB KSW 116 zmierzyła się z Evą Dourthe. Polka była faworytką przed tą batalią, jednak już w pierwszej rundzie doszło do scen, które całkowicie odmieniły losy pojedynku.

Nasza zawodniczka nabawiła się poważnej kontuzji. Choć próbowała kontynuować walkę i wyszła nawet do drugiej rundy, wyraźnie było widać, że coś jest nie tak. Ostatecznie zmuszona była zrezygnować z dalszej rywalizacji. Jak później przekazała w mediach społecznościowych, doznała urazu mostka, który spowodował krwiak w śródpiersiu z przebiciem do opłucnej.

"Nie tak miała wyglądać ta niedziela. Na początku walki, po rzucie przeciwniczki, doznałam urazu mostka, który spowodował krwiak w śródpiersiu z przebiciem do opłucnej. Przez resztę pierwszej rundy i w trakcie drugiej próbowałam jeszcze walczyć mimo ogromnego bólu i problemów z oddechem" - wyjawiła.

Ewelina Woźniak nadała kolejny komunikat. Wiadomo, co z jej stanem zdrowia

Teraz gwiazda polskiego MMA ponownie zabrała głos w sieci i zorganizowała na swoim profilu na Instagramie sesję Q&A. Przy okazji ujawniła nowe informacje dotyczące swojego stanu zdrowia.

"To, co widzicie powyżej, to płyn ściągnięty dziś rano z mojej opłucnej. Pozostał jeszcze krwiak. Jeśli na tym się zakończy i nie będzie się powiększał, to kilka dobrych tygodni. Gorzej, jeśli znów zacznie rosnąć..." - napisała polska fighterka na Insta Stories.

Ewelina Woźniak ujawniła nowe informacje nt. swojego stanu zdrowia

Kariera Eweliny Woźniak do tej pory układała się bardzo dobrze. Polka wygrała 10 zawodowych walk, a porażki poniosła tylko czterokrotnie. Teraz jednak najważniejsze jest jej zdrowie i powrót do pełnej sprawności po groźnej kontuzji.

DJB: Polacy podbijają Europe. Fenomen Oskara Pietuszewskiego. WIDEO Polsat Sport