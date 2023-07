W skoordynowanej akcji mundurowi wspierani przez policyjnych kontrterrorystów z Katowic weszli jednocześnie do kilku mieszkań na Śląsku. Zatrzymali w sumie 4 mężczyzn w wieku od 26 do 31 lat, w tym zawodnika MMA federacji "WOTORE". W trakcie przeszukań użytkowanych przez nich mieszkań, samochodów i garaży zabezpieczono m. in. maczety, kastety, kamizelki kuloodporne, narkotyki oraz gotówkę

~ informuje policja