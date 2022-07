Polak, który zginął na froncie w wojnie w Ukrainie, to Tomasz Walentek, zawodnik MMA. Ci, którzy go poznali, twierdzą, że był człowiekiem spokojnym, dobrym, twardym i oddanym sprawie oraz Polsce. Wcześniej walczył w Kosowie i w Afganistanie. Znajomi, w tym m.in. trener Piotr Jeleniewski, żegnają go w poruszający sposób. "Był świadomy tego, że może stamtąd nie wrócić, czuł, że tak będzie i podkreślał to niejednokrotnie" - czytamy.