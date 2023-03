Polak zawalczy o milion dolarów! Przebojem wskakuje do pojedynku

Portal SevereMMA.com zdradził, że P olak w debiucie zmierzy się z Willem Fleurym . Początkowo rywalem Irlandczyka miał być Omari Achmedow, ale wycofał się z powodu kontuzji. Co ciekawe pojedynek odbędzie się w limicie dywizji półciężkiej, choć Biało-Czerwony zwykł startować w kategorii średniej.

Fleury to były mistrz organizacji UAE Warrios, niesiony passą czterech wygranych. Warto dodać, że ostatni raz przegrał z Maciejem Różańskim na gali EFM Show 3. Irlandczyk jest jednak znacznie mniej doświadczony od trenującego w American Top Teamie Polaka. Ma na koncie 14 walk (11 zwycięstw i 3 porażki), dla porównania Krzysztof Jotko stoczył już 30 bojów (24 zwycięstwa i 6 porażek) i to on będzie zdecydowanym faworytem tego pojedynku.