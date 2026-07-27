Polak zadebiutował w UFC. I od razu fajerwerki. Morderczy cios

Damian Rzepecki ma 24 lata. Do niedawna pozostawał niepokonany w zawodowym MMA. Na jego koncie znajdziemy dziesięć wygranych, które przełożyły się na pas mistrzowski organizacji FEN w wadze lekkiej.

Udane walki w ojczyźnie sprawiły, że Polak otrzymał szansę na debiut w UFC, do którego doszło w ostatnią sobotę. Około godz. 18:00 Rzepecki wszedł do klatki z Magomedem Zaynukovem, znanym jako "Chanco".

Krwawa walka Polaka w UFC. Ten cios podbił internet [WIDEO]

Niestety na przestrzeni każdej z trzech rund to Rosjanin był stroną dominującą. Narzucił bardzo szybkie tempo, z czym nie radził sobie nasz reprezentant. Rzepecki próbował skracać dystans, aby jak zbliżyć się do rywala, jednak "Chanco" nie pozwolił mu na zbyt wiele.

Często trafiał prostymi, do tego dołożył bolesne łokcie. Wraz z każdą minutą twarz byłego zawodnika federacji FEN była coraz bardziej rozbita i popękana. W niektórych momentach Zaynukov decydował się również na... kopnięcia. Szczególnie jedno z nich było bardzo brutalne.

Po sieci zaczął krążyć krótki film z fragmentu walki. Materiał ukazuje piekielnie silny cios autorstwa Rosjanina, którym z ust Polaka wyleciała ochronna szczęka. Oprócz tego na jego twarzy widzimy mnóstwo krwi. To tylko pokazuje, jak silnym przeciwnikiem był "Chanco". Wideo z jego uderzenia nogą zebrało już ponad 100 tys. odsłon.

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Po trzech rundach sędziowie byli zgodni. Wszyscy ogłosili zwycięstwo Magomeda Zaynukova.

"To nie był nasz wieczór, ale udowodniliśmy, że nasze miejsce jest tutaj, UFC. Na debiut w UFC przyszło nam zmierzyć się z jednym z najtrudniejszych możliwych rywali - niepokonanym zawodnikiem z legendarnej szkoły Abdulmanapa Nurmagomedowa Magomedem Zayunkovem - pełen szacunek. To dopiero początek tej drogi. Wyciągamy wnioski, wracamy do ciężkiej pracy i wrócimy silniejsi. Droga na szczyt nigdy nie jest prosta. Wrócimy! - pisał w mediach społecznościowych menedżer Rzepeckiego, Łukasz Orzeł.

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Damian Rzepecki i Mateusz Gamrot FEN/Polsat Sport materiały prasowe

Damian Rzepecki P.Dziurman East News





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