Polak zaatakowany w Niemczech. Otoczyli klatkę, rywal ukradł mu pas

Powrót na Stary Kontynent dla fightera pochodzącego z Ornety to póki co strzał w dziesiątkę. Krzysztof Jotko kapitalnie odnalazł się w Oktagon MMA, gdzie nie poniósł jak na razie choćby jednej porażki. Na początku 2026 roku Polak triumfował w prestiżowym turnieju Tipsport Gamechanger w kategorii średniej za co otrzymał kilkaset tysięcy euro. Finałową potyczkę stoczył z Kerimem Engizkiem, pokonując go w pierwszej rundzie.

Czesko-słowacka organizacja 11 lipca zorganizowała obu panom huczny rewanż. Hala w Kolonii z tego powodu wypełniła się do ostatniego miejsca. 20-tysięczna publiczność kibicowała głównie Turkowi, który od pierwszego gongu grał nieczysto. Trzymał się na przykład nieprzepisowo klatki czy zadawał ciosy poniżej pasa. Główny arbiter w końcu zdecydował się o odebraniu mu punktu.

Ale Polak nie dał się wyprowadzić z równowagi i ostatecznie to on sięgnął po trofeum za sprawą jednogłośnej decyzji sędziowskiej. Przeciwnik był rzecz jasna niepocieszony. I przekroczył wszelkie granice, atakując team naszego rodaka. Zrobiła się spora awantura, która zakończyła się rękoczynami oraz interwencją ochrony. W kierunku Krzysztofa Jotko poleciały pojedyncze butelki. Do tego przez ogrodzenie próbowało przycisnąć się kilka agresywnych osób z publiczności.

Krzysztof Jotko mistrzem Oktagon MMA. Ogromne zamieszanie, latały butelki

Turek wykorzystał zamieszanie i zabrał pas triumfatorowi. Uciekł z nim w stronę szatni, następnie zrobił sobie z nim zdjęcie do mediów społecznościowych. "Ogromna hańba dla Engizka, który przez cały pojedynek faulował, a potem nie zniósł porażki i wywołał kolejne dramy" - napisał profil MMA Shorties na platformie X, udostępniając wideo z zamieszania. "Awantura po walce była 20 razy bardziej brutalna niż ta z Khabibem i Conorem" - oznajmił natomiast Aight Kylie.

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On z kolei pokazał obrazek Polaka stojącego w oktagonie. Prawdopodobnie wszyscy czekali na to aż trybuny opustoszeją, ponieważ nie chciano ryzykować kolejnymi skandalicznymi scenami, tym razem z udziałem tysięcy wściekłych fanów. 36-latek wreszcie dostał się do szatni i co najważniejsze odzyskał swoje trofeum. Po północy pochwalił się wyjątkowym zdjęciem.

"And new" - wymownie je podpisał. Organizatorom tymczasem zapewne już chodzą po głowie myśli związane z trylogią. Musi być ona jednak nieco lepiej zabezpieczona.

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Krzysztof Jotko Handout AFP

Krzysztof Jotko Icon Sportswire / Contributor Getty Images





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