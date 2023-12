Polak zaatakowany w Holandii, padły strzały. Niepokojące ustalenia policji

Arkadiusz Wrzosek, podobnie jak Marek Samociuk, przebywa obecnie w Holandii, gdzie przygotowuje się do walki na gali KSW 90, która odbędzie się w styczniu przyszłego roku. Pierwszy z panów zmierzy się wówczas z zawodnikiem z Chorwacji Ivanem Vitasoviciem, drugi natomiast stanie do walki z Łotyszem Olegsem Jemeljanovsem. Niestety, przygotowania polskich gwiazd mieszanych sztuk walki zostały zakłócone. Jak poinformowały w środę holenderskie media, dzień wcześniej (a więc we wtorek 12 grudnia) samochód, w którym podróżowali Arkadiusz Wrzosek i Marek Samociuk został ostrzelany. Do incydentu doszło przed siłownią Hemmers Gym w Bredzie.