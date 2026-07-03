Polak wyróżniony przez amerykańską organizację. Jest oficjalny komunikat

Mateusz Gamrot znów może być na ustach całego świata. Po sensacyjnej walce i przegranej z Charlesem Oliveirą w październiku zeszłego roku oraz kwietniowym - wygranym - starciu z Estebanem Ribovicsem, Polaka czeka kolejne trudne wyzwanie.

Podczas gali UFC Fight Night odbywającej się 8 sierpnia w Las Vegas popularny "Gamer" zostanie jednym z bohaterów walki wieczoru. Jego rywal to niezwykle utalentowany zawodnik, który w 12 dotychczasowych pojedynkach w zawodowej karierze zaliczył tylko... jedną przegraną.

Życie Babiarza wywrócone do góry nogami. "Są rzeczy ważniejsze od pracy"

Klamka zapadła, Gamrot bohaterem walki wieczoru UFC. Padł oficjalny komunikat

UFC postanowiło nie trzymać fanów długo w niepewności i oprócz nazwiska Gamrota w ogłoszeniu walki wieczoru znalazło się także to należące do jego rywala. "Gamer" będzie musiał naprawdę uważać w klatce, bowiem organizacja zdecydowała się go zestawić z Quillanem Salkilldem. Australijski zawodnik nie odniósł jeszcze żadnej porażki pod egidą amerykańskiego giganta i według nowego rankingu we współpracy z Meta zajmuje 8. miejsce w wadze lekkiej.

- JEDZIEMY GAMER. Mateusz Gamrot kontra Quillan Salkilld to walka wieczoru gali #UFCVegas120 - zapowiedział starcie europejski profil UFC.

Rozwiń

Niedługo potem w mediach społecznościowych pojawiła się także reakcja Polaka na ruch matchmakerów. "Gamer" jasno dał w niej do zrozumienia, że pięciorundowy main event zdecydowanie bardziej przypada mu do gustu niż tradycyjna trzyrundowa formuła walki w organizacji.

- 8 sierpnia walka wieczoru UFC w Las Vegas. Mój ulubiony dystans - zapraszam na przedstawienie. Let's goooo - komentuje ogłoszenie Gamer.

Rozwiń

W tym momencie trudno wskazać jednogłośnego faworyta w walce Gamrot - Salkilld. Wielce prawdopodobne jest natomiast, że potencjalna wygrana otworzy Polakowi bądź Australijczykowi szansę na spróbowanie swoich sił z absolutną czołówką wagi lekkiej UFC.

Mateusz Gamrot Mike Roach / Contributor AFP

Mateusz Gamrot Shutterstock/Rex Features/East News East News

UFC 299: Rafael Dos Anjos - Mateusz Gamrot Nick Briggs AFP





Mateusz Gamrot o ewentualnej walce z Justinem Gaethje: Czekam na informację ze strony UFC. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport