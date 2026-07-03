Polak wyróżniony przez amerykańską organizację. Jest oficjalny komunikat

Patryk Górski

Patryk Górski

Stało się to, na co czekali wszyscy polscy fani MMA. UFC w najnowszym komunikacie w sprawie Mateusza Gamrota oficjalnie potwierdziło, że zawodnik pochodzący z Kudowy-Zdroju, już 8 sierpnia zawalczy z Quillanem Salkilldem w main evencie gali w Las Vegas. Popularny "Gamer" nie czekał długo i skomentował swój angaż do walki. Nie pozostawił przy tym żadnych złudzeń.

Mateusz Gamrot na wadze UFC z uniesionymi pięściami, widoczne logotypy organizacji i sponsorów w tle.
Mateusz GamrotHandout / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP

Mateusz Gamrot znów może być na ustach całego świata. Po sensacyjnej walce i przegranej z Charlesem Oliveirą w październiku zeszłego roku oraz kwietniowym - wygranym - starciu z Estebanem Ribovicsem, Polaka czeka kolejne trudne wyzwanie.

Podczas gali UFC Fight Night odbywającej się 8 sierpnia w Las Vegas popularny "Gamer" zostanie jednym z bohaterów walki wieczoru. Jego rywal to niezwykle utalentowany zawodnik, który w 12 dotychczasowych pojedynkach w zawodowej karierze zaliczył tylko... jedną przegraną.

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Klamka zapadła, Gamrot bohaterem walki wieczoru UFC. Padł oficjalny komunikat

UFC postanowiło nie trzymać fanów długo w niepewności i oprócz nazwiska Gamrota w ogłoszeniu walki wieczoru znalazło się także to należące do jego rywala. "Gamer" będzie musiał naprawdę uważać w klatce, bowiem organizacja zdecydowała się go zestawić z Quillanem Salkilldem. Australijski zawodnik nie odniósł jeszcze żadnej porażki pod egidą amerykańskiego giganta i według nowego rankingu we współpracy z Meta zajmuje 8. miejsce w wadze lekkiej.

- JEDZIEMY GAMER. Mateusz Gamrot kontra Quillan Salkilld to walka wieczoru gali #UFCVegas120 - zapowiedział starcie europejski profil UFC.

Niedługo potem w mediach społecznościowych pojawiła się także reakcja Polaka na ruch matchmakerów. "Gamer" jasno dał w niej do zrozumienia, że pięciorundowy main event zdecydowanie bardziej przypada mu do gustu niż tradycyjna trzyrundowa formuła walki w organizacji.

- 8 sierpnia walka wieczoru UFC w Las Vegas. Mój ulubiony dystans - zapraszam na przedstawienie. Let's goooo - komentuje ogłoszenie Gamer.

W tym momencie trudno wskazać jednogłośnego faworyta w walce Gamrot - Salkilld. Wielce prawdopodobne jest natomiast, że potencjalna wygrana otworzy Polakowi bądź Australijczykowi szansę na spróbowanie swoich sił z absolutną czołówką wagi lekkiej UFC.

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Patryk Górski
Patryk Górski
Mateusz Gamrot
Mateusz GamrotMike Roach / ContributorAFP
Zawodnik MMA na tle tablicy z logo UFC stoi na wadze, trzyma w jednej ręce polską flagę i wskazuje przed siebie, prezentując umięśnioną sylwetkę.
Mateusz GamrotShutterstock/Rex Features/East NewsEast News
UFC 299: Rafael Dos Anjos - Mateusz Gamrot
UFC 299: Rafael Dos Anjos - Mateusz GamrotNick BriggsAFP


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