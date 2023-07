Polak stracił przytomność. Absolutny dominator KSW znów zwycięski

W przeszłości odprawiał czterech Polaków, w tym dwukrotnie Tomasza Narkuna. Teraz przyszło mu się zmierzyć z równie doświadczonym Rzeszowianinem, który, co ciekawe, zadebiutował w KSW. Wcześniej toczył boje m.in. w organizacjach FEN, PFL czy RIZIN.

Jako że było to starcie mistrzowskie, odbywało się na dystansie pięciu rund po pięć minut. Bajor na początku starcia zdecydowanie zaskoczył Anglika, trafiając go ciosem na twarz, po którym mistrz zaczął szukać obalenia. W międzyczasie panowie wymienili się kilkoma mocnymi wymianami bokserskimi. W końcu De Fries znalazł swój moment i sprowadził Polaka do parteru. Ten jednak zdołał wstać z zagrożonej pozycji na kilka sekund przed przerwą.