Podczas gali UFC Fight Night w Londynie Iwo Baraniewski zmierzył się z Austenem Lane'em w pojedynku kategorii półciężkiej. Niepokonany Polak, który przebojem wszedł do organizacji po efektownym debiucie, był stawiany w roli faworyta, choć jego rywal dysponował większym doświadczeniem i wyraźną przewagą warunków fizycznych. Starcie od początku zapowiadało się na dynamiczne i potencjalnie krótkie widowisko.

Od pierwszych sekund było jasne, że Baraniewski nie zamierza kalkulować. Polak ruszył agresywnie, skracając dystans i wywierając presję na Amerykaninie. Już po chwili doszło do pierwszej poważnej wymiany, w której "Rudy" trafił czysto, wyczuwając moment na zdecydowany atak. Lane próbował odpowiedzieć, ale tempo narzucone przez Polaka szybko zaczęło go przerastać.

Decydująca akcja nastąpiła błyskawicznie. Baraniewski wyprowadził precyzyjną kombinację, po której Amerykanin padł na deski. Polak natychmiast ruszył z kolejnymi ciosami, nie dając rywalowi szans na powrót do walki. Sędzia bez wahania przerwał pojedynek już po 28 sekundach pierwszej rundy, a Biało-Czerwony zanotował kolejny efektowny nokaut, potwierdzając swój ogromny potencjał w kategorii półciężkiej UFC.

Iwo Baraniewski doceniony przez UFC. 100 tysięcy dolarów bonusu

- Bardzo lubię pierwsze rundy - powiedział na gorąco po walce nasz zawodnik. - Nigdy nie byłem w drugiej, ale zawsze jestem gotowy na pełne 15 minut walki. Zawsze jednak szukam momentu i jak złapię przeciwnika, to zawsze kończę bój - dodał popularny "Rudy".

Kolejny nieziemski występ Baraniewskiego został doceniony przez szefostwo organizacji UFC. Dana White postanowił przyznać Polakowi bonus za występ wieczoru o wartości 100 tysięcy dolarów. To druga walka w największej organizacji MMA na świecie i drugi bonus Biało-Czerwonego.

Po evencie w O2 Arenie w Londynie UFC postanowiło rozdać jeszcze jeden bonus, który powędrował do Masona Jonesa i Alexa Soli, którzy dali wyniszczającą wojnę w klatce.

