Polak na ustach całego świata. Bank rozbity, potężna wypłata po efektownym nokaucie

Adam Lewicki

Iwo Baraniewski w dosłownie 28 sekund zarobił krocie. Organizacja UFC doceniła niebywały wyczyn Polaka i przyznała naszemu zawodnikowi potężny bonus pieniężny za występ wieczoru. To już drugie takie wyróżnienie "Rudego" w największej organizacji MMA na świecie. Nokaut Baraniewskiego podbija internet, a użytkownicy nie mogą wyjść z podziwu, jak unikatowym zawodnikiem jest Biało-Czerwony.

UFC: Iwo Baraniewski pokonał Austina Lane'a na gali w Londynie. Co to był za nokaut!
UFC: Iwo Baraniewski

Podczas gali UFC Fight Night w Londynie Iwo Baraniewski zmierzył się z Austenem Lane'em w pojedynku kategorii półciężkiej. Niepokonany Polak, który przebojem wszedł do organizacji po efektownym debiucie, był stawiany w roli faworyta, choć jego rywal dysponował większym doświadczeniem i wyraźną przewagą warunków fizycznych. Starcie od początku zapowiadało się na dynamiczne i potencjalnie krótkie widowisko.

Od pierwszych sekund było jasne, że Baraniewski nie zamierza kalkulować. Polak ruszył agresywnie, skracając dystans i wywierając presję na Amerykaninie. Już po chwili doszło do pierwszej poważnej wymiany, w której "Rudy" trafił czysto, wyczuwając moment na zdecydowany atak. Lane próbował odpowiedzieć, ale tempo narzucone przez Polaka szybko zaczęło go przerastać.

"Bestia" z Polski znowu brutalnie nokautuje. 28 sekund i koniec, co to był za cios

Decydująca akcja nastąpiła błyskawicznie. Baraniewski wyprowadził precyzyjną kombinację, po której Amerykanin padł na deski. Polak natychmiast ruszył z kolejnymi ciosami, nie dając rywalowi szans na powrót do walki. Sędzia bez wahania przerwał pojedynek już po 28 sekundach pierwszej rundy, a Biało-Czerwony zanotował kolejny efektowny nokaut, potwierdzając swój ogromny potencjał w kategorii półciężkiej UFC.

Iwo Baraniewski doceniony przez UFC. 100 tysięcy dolarów bonusu

- Bardzo lubię pierwsze rundy - powiedział na gorąco po walce nasz zawodnik. - Nigdy nie byłem w drugiej, ale zawsze jestem gotowy na pełne 15 minut walki. Zawsze jednak szukam momentu i jak złapię przeciwnika, to zawsze kończę bój - dodał popularny "Rudy".

Kolejny nieziemski występ Baraniewskiego został doceniony przez szefostwo organizacji UFC. Dana White postanowił przyznać Polakowi bonus za występ wieczoru o wartości 100 tysięcy dolarów. To druga walka w największej organizacji MMA na świecie i drugi bonus Biało-Czerwonego.

Po evencie w O2 Arenie w Londynie UFC postanowiło rozdać jeszcze jeden bonus, który powędrował do Masona Jonesa i Alexa Soli, którzy dali wyniszczającą wojnę w klatce.

Iwo Baraniewski z partnerką, Kingą Bąk
Iwo Baraniewski z partnerką, Kingą Bąk Jacek KurnikowskiAKPA
