Polak miał walczyć o grube pieniądze. Nie dopuścili go do pojedynku

Niestety, Komisja Stanu Nevada nie dopuściła mnie do pojedynku. Jest to jedna z najbardziej restrykcyjnych komisji w USA. Wada wzroku, którą posiadam, okazała się wykluczająca. Lekarz nie wyraził zgody na mój udział w walce na terenie tego stanu. Po przebyciu 10 tysięcy kilometrów moje uczestnictwo w gali ograniczy się do roli widza. Jest mi niezmiernie przykro z tego powodu, niestety nic nie dało się zrobić. Mam nadzieję że odbyte przygotowania, poświęcone pieniądze i czas nie pójdą na marne i w niedługim czasie zakontraktuję jakiś pojedynek

~ wytłumaczył na Instagramie Andryszak.