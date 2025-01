Polak czekał 770 dni, znów jest mistrzem. Ależ emocje w walce wieczoru KSW 102

XTB KSW 102: Pięć rund w walce wieczoru Sebastian Przybysz - Bruno Azevedo

Czwartą odsłonę Azevedo zaczął od groźnego prawego, po chwili poszukał parteru. Robiąc to otrzymał mocny cios w korpus, co go nieco usztywniło. Półtorej minuty przed końcem tej rundy Przybysz zasypał Brazylijczyka lawiną ciosów, ale jakimś cudem ten drugi to przetrwał, był najpewniej kilka sekund od przerwania konfrontacji przez sędziego. 20 sekund później Przybysz założył gilotynę, ale ona także nie rozstrzygnęła walki.