Polak brutalnie rozbity, porażka kosztuje go wiele. Gorzkie podsumowanie po walce

To się musiało kiedyś skończyć. Michał Oleksiejczuk był niepokonany w trzech ostatnich starciach pod egidą UFC, ale niestety nie udało mu się podtrzymać dobrej passy i przegrał swoją czerwcową walkę z Abusem Magomedovem już w 1. rundzie. Na dodatek Niemiec dagestańskiego pochodzenia dzięki zwycięstwu wskoczył do rankingu TOP 15 wagi średniej.

Porażka wydaje się być niezwykle dotkliwa dla Polaka, bowiem gdyby to jego ręka powędrowała w górę podczas gali w Baku, to on mógłby się cieszyć z podobnego wyróżnienia i pozycji w absolutnej elicie kategorii.

Bolesna porażka Polaka, stracił naprawdę wiele. Wymowne słowa po walce

Oleksiejczuk postanowił nie chować głowy w piach i chwilę po przegranej zwrócił się do fanów za pośrednictwem platformy X. Popularny "Husarz" opublikował tam emocjonalny wpis, w którym tłumaczy się z porażki, a także docenia każdy głos wsparcia, jaki napłynął do jego skrzynki odbiorczej po gali w Azerbejdżanie.

- Przez trzy miesiące moich przygotowań trzymałem żelazną dyscyplinę. Trenowałem bardzo ciężko, realizowałem wszystkie założenia taktyczne i zrobiłem bardzo duży progres, jeśli chodzi o moją grę w oktagonie. Byłem pewny tego, że dam świetną walkę, niestety tak się nie stało, zostałem w tej walce zdeklasowany. Najgorsze jest to, że miałem serię zwycięstw i gdybym wygrał, to pewnie dostałbym dużą walkę - napisał Oleksiejczuk.

Zdaniem polskiego zawodnika stracił on pewną szansę na duży rankingowy pojedynek w najbliższym czasie. Oleksiejczuk nie składa jednak broni i już zapowiedział powrót do oktagonu jeszcze w 2026 r.

- Przemyślałem to wszystko, czytałem Wasze komentarze i to w sumie przez Was nie potrafię przestać walczyć i wierzyć, że mój czas nadejdzie. Nigdy nie było tak, żebym po takiej porażce dostał tyle wsparcia, nie wiem, za co mnie tak lubicie. To jest piękne, że ludzie, z którymi na co dzień nie mam kontaktu, tak mocno mnie wspierają. Bardzo Wam za to dziękuję i obiecuję, że jeszcze w tym roku wrócę i dam Wam powody do dumy. HUSARIA NIGDY SIĘ NIE PODDAJE - dodał.

Na ten moment nie wiadomo, jaka przyszłość czeka Polaka w UFC. Warto odnotować, że starcia z udziałem Oleksiejczuka regularnie dostarczają emocji fanom z całego świata, a sam zawodnik często zostaje wyróżniony bonusem za występ bądź walkę wieczoru. Niewykluczone zatem, że pojedyncza przegrana z rywalem nie poskutkuje nagłą zmianą narracji wokół "Husarza" i dostanie on od organizacji kolejną szansę na wskoczenie do rankingu TOP 15 wagi średniej.

Rozwiń

Michał Oleksiejczuk Luke Hales AFP

Michał Oleksiejczuk Polsat Polsat Sport

Michał Oleksiejczuk Photo by MEGAN BRIGGS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP AFP





Michał Oleksiejczuk: W UFC doceniają mnie za to, że nie wybieram rywali. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport