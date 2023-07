Aspinall wrócił do klatki po dokładnie 364 dniach przerwy . Niemalże rok temu na bliźniaczo podobnej gali w Londynie już w 15 sekundzie walki z Curtisem Blaydesem doznał poważnego urazu kolana. Teraz wrócił po długiej rehabilitacji i rekonwalescencji. Zawodnika z Wysp można w Polsce widywać również przy okazji walk najdłużej panującego w historii mistrza KSW Phila De Friesa. Mający polskie korzenie wojownik trenuje z czempionem KSW i jest w jego narożniku. Teraz sytuacja była odwrotna, w kornerze można było zobaczyć "F-11".

Jako pierwszy do klatki wyszedł "Tybur", który jest zdecydowanie bardziej doświadczonym zawodnikiem od oponenta. Do starcia z Aspinallem przystępował z passą dwóch zwycięstw. Polak długo utrzymuje się w czołówce wagi ciężkiej UFC, lecz trudno przebić mu się do ścisłego szczytu rankingu. Na osiem ostatnich pojedynków Tybura przegrał tylko jedną.