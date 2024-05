Pokonał Artura Szpilkę, UFC na horyzoncie. KSW może stracić swoją gwiazdę

Arkadiusz Wrzosek z miejsca stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich zawodników mieszanych sztuk walki . Sympatyzujący z Legią Warszawa fighter w federacji KSW nie znalazł jak na razie pogromcy i ma za sobą mnóstwo głośnych walk. Kickbokser do oktagonu wychodził między innymi na PGE Narodowym. Na gali Colosseum 2 przez poddanie pokonał Bogdana Stoicę. Prawie rok później, bo w maju 2024, jego pojedynkiem z Arturem Szpilką żył cały kraj. Obaj panowie w końcu spotkali się w klatce. Wcześniej "Szpilę" eliminowały problemy zdrowotne.

Ekspresowe zwycięstwo Wrzoska ze Szpilką. Film do dziś robi furorę w sieci

Kilkunastotysięczny tłum w Ergo Arenie oglądał w akcji zawodników przez zaledwie czternaście sekund. Arkadiusz Wrzosek błyskawicznie sprowadził przeciwnika do parteru i zasypał go gradem ciosów. Sędzia, widząc bezradnego Artura Szpilkę, natychmiast przerwał walkę. Dla "Hightowera" było to piąte z rzędu zwycięstwo pod egidą KSW. 31-latek coraz śmielej zaczyna spoglądać w kierunku czołowych miejsc w rankingu wagi ciężkiej.