Nadchodząca gala UFC 295 jest wyjątkowo szczególna. Sportowe wydarzenie odbędzie się w najbliższą sobotę w Madison Square Garden w Nowym Jorku , ale zahaczy zapewne także o niedzielę, czyli 12 listopada. A to właśnie dokładnie tego dnia, trzydzieści lat wcześniej, odbyła się premierowa impreza pod marką Ultimate Fighting Championship . Miastem-gospodarzem było Denver w stanie Kolorado, a triumfatorem tej edycji, a także kolejnej została późniejsza legenda, wtedy "tylko" zawodnik brazylijskiego jiu-jitsu, Royce Gracie , który porozmawiał z Interią (materiał ukaże się niebawem - przyp.).

Spektakularny rozmiar promocji. UFC robi show na Manhattanie

Potęgę UFC doskonale widać z perspektywy Stanów Zjednoczonych, gdzie dziennikarz Interii ma okazję przebywać właśnie przy okazji nadchodzącej gali. Podczas tak znamienitego widowiska, które przypada na okrągłą rocznicę istnienia firmy kierowanej przez Danę White'a , jest też polski akcent. Na karcie walk mamy Mateusza Rębeckiego, zawodnika kategorii lekkiej , który bardzo pewnym krokiem wkroczył na amerykańskie salony z początkiem tego roku. Ma za sobą dwie wygrane, passę kolejnych zwycięstw wyśrubował do piętnastu, a jego ogólny bilans pojedynków to 18 zwycięstw i jedna porażka.

Nazwisko Polaka jeszcze nie jest motorem napędowym gal, lecz "Chińczyk" ma okazję obserwować, co znaczy status gwiazdy w najbardziej elitarnej organizacji mieszanych sztuk walki na świecie. A nawet bez ikonicznej pozycji, ale dostając przywilej występu w jednej z głównych walk na karcie gali, otrzymuje się wręcz nieprawdopodobną promocję. I jest to coś, co w prostej linii przekuwa się na wzrost popularności, następnie zainteresowanie mediów, a w rezultacie na coraz bardziej atrakcyjne oferty natury finansowej.