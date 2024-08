Pogromca Jasia Kapeli znów to zrobił. Bezlitosna wygrana przez nokaut

W klatce spotkali się jedni z najbardziej kontrowersyjnych freak fighterów. Raper "Kaczor BRS" zadebiutował w klatce na poprzedniej gali PRIME MMA, kiedy to zdemolował Jasia Kapelę. "Rafonix" natomiast ma znacznie dłuższy staż, walczył on na drugiej gali FAME MMA 5 lat temu. Łącznie walczył aż pięciokrotnie, dwa razy wygrał i dwa razy przegrał. Został też bohaterem niechlubnego rekordu najszybszego nokautu w historii freaków. Niechlubnego dlatego, że to on został znokautowany.

Reklama