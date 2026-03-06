Podwójny mistrz FAME MMA kuszony przez Prime MMA. Zdradził szczegóły rozmów

To byłby poważny cios dla FAME MMA. Podwójny mistrz organizacji, Maksymilian "Wiewiór" Wiewiórka, podczas rozmowy z Łukaszem Ekiertem zdradził, że wzbudził sensacyjne zainteresowanie ze strony konkurencyjnego Prime MMA. Odbyły się nawet rozmowy, a gwiazdor miał już dogadane wynagrodzenie oraz plan na kolejne walki. Znamy szczegóły.

Klatka FAME MMA oświetlona czerwonymi światłami, wokół zgromadzona publiczność, widoczny napis FAME na scenie.
FAME MMANorbert Barczyk / PressFocus/NEWSPIX.PLNewspix.pl

FAME MMA 30: Icons odbędzie się już 21 marca w PreZero Arenie w Gliwicach. Jednym z najciekawszych pojedynków jubileuszowej gali będzie starcie podwójnego mistrza organizacji, Maksymiliana "Wiewióra" Wiewiórki, ze zwycięzcą "Underground Championship", Alberto Simao.

Popularny "Wiewiór" jako jedyny zawodnik organizacji może pochwalić się jej dwoma pasami. Tytuł kategorii półśredniej zdobył w walce z Adrianem "Polakiem" Polańskim w 2021 r., a ten kategorii średniej wywalczył dwa lata później w starciu z Arkadiuszem Tańculą.

Oprócz wspomnianych pasów mistrzowskich mężczyzna ma na swoim koncie także wygraną w pierwszym turnieju organizowanym na FAME MMA 20: The Celebration. Wiewiórka sięgnął wówczas po nagrodę główną w wysokości 1,5 mln zł. i wyjątkowy złoty sygnet federacji.

Legenda FAME MMA była blisko odejścia. Zgłosiło się Prime MMA, oto szczegóły propozycji

Niewiele brakowało, a historia Wiewiórki z FAME MMA mogłaby się brutalnie zakończyć. Gwiazdor organizacji w ostatnim czasie udzielił wywiadu Łukaszowi Ekiertowi z kanału "Antyfakty", a podczas rozmowy zdradził, że prowadził negocjacje z Prime MMA. Konkurencyjna federacja miała już mieć z nim nawet ustalone kwestie kontraktowe oraz przedstawiony plan na kolejne walki.

- Romansowałem z Prime MMA, a nawet był taki moment, że chciałem już się z nimi podpisywać. FAME jednak się trochę postarał i o mnie zawalczył. Zaproponowali niedużo więcej [pieniędzy], ale zależy jak to liczyć. [...] Rozmowy z Prime MMA były zaawansowane. Proponowali mi "Taazy'ego" i "Araba". Arek Tańcula mówił, że ma na mnie plan, trzy walki w trakcie roku bym miał. Pierwszą na przetarcie, mógłbym sobie wybrać z kim - powiedział.

Transfer Wiewiórki do Prime MMA nie doszedł do skutku, bowiem w ostatnim momencie kontrofertę złożyła mu jego macierzysta organizacja. FAME MMA miało nieznacznie przebić propozycję konkurencji i zaoferować mu także pieniądze z PPV, dzięki czemu zawodnik zdecydował się na kontynuowanie kariery właśnie w jej szeregach.

Na ten moment podwójny mistrz FAME MMA skupia się na przygotowaniach do kolejnej walki z Alberto Simao. Niewykluczone, że w przyszłości podejmie on jeszcze rozmowy w sprawie potencjalnego występu dla Prime MMA.

Przypomnijmy, że oprócz Simao i Wiewiórki podczas jubileuszowej gali FAME MMA 30: Icons do jej oktagonu wejdą również m.in. Denis Labryga, Makhmud Muradov, Marta "Linkimaster" Linkiewicz i Izabela Badurek. Wydarzenie w Gliwicach 21 marca z całą pewnością będzie wyjątkowym dniem dla wszystkich fanów freak fightów.

