Poddanie w walce Wrzoska. Duża niespodzianka w KSW. Oto reakcja Polaka
Nie tak miała wyglądać 9. walka zawodowa w MMA Arkadiusza Wrzoska. Polak w teorii był faworytem co-main eventu gali XTB KSW 119, ale po drugiej stronie miał bardzo wymagającego rywala. Skończyło się rzadko spotykanym rodzajem poddania. 34-latek zabrał głos za pośrednictwem Instagrama. Zwrócił się do kibiców.
- To jest bardzo mocny rywal i wydaje mi się, że najmocniejszy z tych, z którymi do tej pory się mierzyłem. Bardzo silny, świetny zawodnik i ścisła czołówka w Europie. W tym momencie to najmocniejszy poza Philem (De Friesem - przyp. red.) zawodnik w KSW - mówił przed starciem z Stefanem Vojcakiem Arkadiusz Wrzosek. Słowak faktycznie wyrasta na ważną postać federacji, czego można było się spodziewać odkąd w październiku zeszłego roku postawił bardzo trudne warunki wspomnianemu czempionowi De Friesowi.
W sobotę zmierzył się z Polakiem w co-main evencie gali XTB KSW 119 w Radomiu. Vojcak wygrał w 2. rundzie poprzez bardzo rzadko spotykany rodzaj poddania - klatką piersiową. 34-latek urodzony w Pruszkowie odklepał, zaraz po gongu był wyraźnie sfrustrowany, wstając z maty machnął szeroko ręką. Jego relacja na Instagramie była już wyraźnie spokojniejsza.
KSW 119. Arkadiusz Wrzosek po porażce z Vojcakiem dziękuje kibicom i rywalowi
"Dziękuję wszystkim kibicom za liczne wsparcie na miejscu i przed tv! Jesteście najlepsi na świecie, przynajmniej tu trzymamy poziom" - zaczął, dodając emotikonę śmiechu, zaznaczając humorystyczną końcówkę zdania.
Czy wygrana, czy przegrana, z dumą podchodzę do was pod sektor po każdej walce. Ogromne gratulacje dla mojego przeciwnika za wspaniałą walkę, za to, że jest wspaniałym człowiekiem i za to, że pomógł mi stać się lepszym zawodnikiem. Jak zawsze do końca
W sieci można znaleźć sporo krytycznych komentarzy co do poziomu pokazanego przez Wrzoska. "Gdzie on do UFC?" - czytamy na X. W tej chwili jego rekord pogorszył się na 7-2. Poprzednim razem walczył 17 stycznia, wygrał wtedy z Szymonem Bajorem.