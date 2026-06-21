Poddanie w walce Wrzoska. Duża niespodzianka w KSW. Oto reakcja Polaka

- To jest bardzo mocny rywal i wydaje mi się, że najmocniejszy z tych, z którymi do tej pory się mierzyłem. Bardzo silny, świetny zawodnik i ścisła czołówka w Europie. W tym momencie to najmocniejszy poza Philem (De Friesem - przyp. red.) zawodnik w KSW - mówił przed starciem z Stefanem Vojcakiem Arkadiusz Wrzosek. Słowak faktycznie wyrasta na ważną postać federacji, czego można było się spodziewać odkąd w październiku zeszłego roku postawił bardzo trudne warunki wspomnianemu czempionowi De Friesowi.

W sobotę zmierzył się z Polakiem w co-main evencie gali XTB KSW 119 w Radomiu. Vojcak wygrał w 2. rundzie poprzez bardzo rzadko spotykany rodzaj poddania - klatką piersiową. 34-latek urodzony w Pruszkowie odklepał, zaraz po gongu był wyraźnie sfrustrowany, wstając z maty machnął szeroko ręką. Jego relacja na Instagramie była już wyraźnie spokojniejsza.

KSW 119. Arkadiusz Wrzosek po porażce z Vojcakiem dziękuje kibicom i rywalowi

"Dziękuję wszystkim kibicom za liczne wsparcie na miejscu i przed tv! Jesteście najlepsi na świecie, przynajmniej tu trzymamy poziom" - zaczął, dodając emotikonę śmiechu, zaznaczając humorystyczną końcówkę zdania.

Czy wygrana, czy przegrana, z dumą podchodzę do was pod sektor po każdej walce. Ogromne gratulacje dla mojego przeciwnika za wspaniałą walkę, za to, że jest wspaniałym człowiekiem i za to, że pomógł mi stać się lepszym zawodnikiem. Jak zawsze do końca

Relacja A. Wrzoska materiał zewnętrzny

W sieci można znaleźć sporo krytycznych komentarzy co do poziomu pokazanego przez Wrzoska. "Gdzie on do UFC?" - czytamy na X. W tej chwili jego rekord pogorszył się na 7-2. Poprzednim razem walczył 17 stycznia, wygrał wtedy z Szymonem Bajorem.

Arkadiusz Wrzosek i Artur Szpilka KSW materiały prasowe

Arkadiusz Wrzosek i Artur Szpilka przed KSW 94 KSW materiały prasowe

KSW 90: Arkadiusz Wrzosek - Ivan Vitasović KSW materiały prasowe





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