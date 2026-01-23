Partner merytoryczny: Eleven Sports

Po tym ważeniu przed galą wybuchła burza. Dramatyczne nagranie z udziałem zawodnika

Do zaskakujących scen doszło zaraz po ważeniu przed walką UFC 324. Jeden z zawodników wszedł na wagę, okazało się, że wszystko się zgadza i skierował się ku zejściu za kulisy. W pewnym momencie stracił przytomność i padł na ziemię. Wideo trafiło do sieci i wywołało prawdziwą burzę dotyczącą zrzucania wagi przez zawodników i zdrowia.

Dwóch zawodników MMA podczas walki w oktagonie, jeden z nich zadaje drugiemu silny cios pięścią w twarz, wstawka w rogu pokazuje powalonego zawodnika leżącego bezwładnie na macie.
Ricky Simon i Cameron Smotherman podczas gali UFCZUMA/NEWSPIX.PL & UFCNewspix.pl

Ważonym był Cameron Smotherman (12-6-0), który swoje dwie ostatnie walki w UFC przegrał. Zdaje się, że jego trening i przygotowania do kolejnego starcia nie przebiegły prawidłowo. Umęczony zawodnik padł jak długi przed kamerami zaraz po zejściu z wagi.

UFC. Zawodnik po ważeniu padł na ziemię

Cameron Smotherman chciał przerwać passę ubiegłorocznych porażek w kolejnym rozdaniu UFC. Przed galą bardzo mocno pilnował swojej wagi, nie spodziewał się jednak, gdzie go to zaprowadzi. Do sieci trafiło nagranie, na którym widać dość zaskakującą scenę - zawodnik zaraz po ważeniu zaczyna kierować się za kulisy i nagle pada na brzuch przed publicznością. Wcześniej widać, jak uginają się pod nim nogi.

Nagranie szybko stało się bardzo popularne i rozpętało prawdziwą burzę wśród fanów MMA. Przede wszystkim zastanawiano się, co doprowadziło do tej sytuacji oraz czy do zmiany przepisów dotyczących zrzucania wagi dojdzie dopiero wtedy, gdy ktoś umrze.

UFC. Kibice mają już dość

"Czy musimy czekać na czyjąś śmierć, zanim naprawimy zrzucanie wagi? To niedorzeczne i nigdy nie powinno się zdarzyć. W którym momencie coś się zmieni?", "Mam już dość tego całego zbijania wagi. To się robi szalone. Jaki sens w ogóle mają jeszcze kategorie wagowe, skoro faceci dają z siebie wszystko, żeby zrzucić ponad 11 kg i zyskać przewagę w walce? Wrócić do ważenia tego samego dnia i zmuszać ludzi do walki z ich naturalną wagą" - pisali rozżaleni kibice.

Zwracano uwagę, że ogromnym problemem przy zrzucaniu wagi jest odwodnienie zawodników, które jest ogromnie niebezpieczne. Do sieci trafiły kolejne nagrania, na których widać było, że Smotherman nie mógł wstać i ze sceny został wyniesiony przez obsługę wydarzenia. Pytanie, czy po tak wielu apelach władze UFC postawią na zmiany czy też system wciąż pozostanie taki sam.

