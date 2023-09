Piotr Lisek już tego nie ukrywa. To dlatego chce walczyć we freak fightach

Jestem gościem od zadań specjalnych i potrzebuję adrenaliny, trochę szumu wokół siebie i wyzwania. Dla mnie to będzie dobra odskocznia od tego skoku o tyczce i da mi oddech. Co prawda teraz trudno mi go złapać, bo spotykam się z wieloma złymi opiniami, ale w dłuższej perspektywie pozwoli mi nie znudzić się skokiem o tyczce. A ja chcę jeszcze skakać wysoko. (....) Nie zmusiło mnie życie, żeby iść do freak fightów dla pieniędzy. W pierwszej kolejności jest to przede wszystkim wyzwanie

~ oznajmił wprost.