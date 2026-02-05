Partner merytoryczny: Eleven Sports

Piotr Korczarowski uderza w Tuska i Kaczyńskiego. "Propaganda i podjudzanie"

Patryk Górski

Piotr Korczarowski zdaje się wściekły. Zawodnik Prime MMA za pośrednictwem platformy X skierował się do wyborców PiS i Platformy Obywatelskiej. Padły naprawdę gorzkie słowa. Donald Tusk i Jarosław Kaczyński mają powody do niepokoju.

Dwóch starszych mężczyzn w garniturach stoi przy mikrofonach na tle flag narodowych i unijnych, koncentrując uwagę na wystąpieniach publicznych.
Jarosław Kaczyński, Donald TuskARTUR WIDAK / NurPhoto / NurPhoto via AFP/ AFP

Popularność Korczarowskiego w przestrzeni internetowej wynika przede wszystkim z występów w Prime MMA. Równolegle do kariery freak fightera komentuje on jednak także sprawy polityczne. 38-latek w przeszłości był nawet członkiem sztabu w kampanii prezydenckiej Grzegorza Brauna i to właśnie ugrupowanie Konfederacji Korony Polskiej jest mu najbliżej pod względem poglądów.

Trump rozpętał burzę, teraz padła odpowiedź. Bokserka w akcji. "Nie jestem trans"

Współpraca mężczyzny z "Koroną" zakończyła się jednak w absurdalny sposób. Korczarowski został odsunięty od pełnienia obowiązków w sztabie po wejściu w związek z Marianną Schreiber - popularną osobistością medialną i byłą już żoną posła PiS Łukasza Schreibera. - Z przykrością przyjęliśmy informację, że osoba tak ważna w kampanii prezydenckiej kandydata wiążącego przyszłość Polski z zachowywaniem Prawa Bożego, weszła w relację romantyczną z osobą związaną sakramentem małżeństwa z kimś innym - pisał wówczas Włodzimierz Skalik.

Gwiazdor nagle zaczął mówić o wyborcach Tuska i Kaczyńskiego. "Nieustannie prane łby"

O Korczarowskim w ostatnim czasie ponownie zrobiło się głośno za sprawą jego wpisu na platformie X. Zawodnik Prime MMA otwarcie zdecydował się uderzyć w wyborców Donalda Tuska i Jarosława Kaczyńskiego, nazywając ich największymi "idiotami w kraju". Przewodniczącym PiS-u i Platformy Obywatelskiej zasugerował natomiast propagandę i podjudzenie jednego obozu politycznego przeciwko drugiemu.

Ciągle słyszę: "Jak ty się wyrażasz o Polakach!? Nazywasz ich bydłem, hołotą, proletariatem" - więc precyzuję! Tak nazywam jedynie ukropoliński motłoch z głębokim syndromem sztokholmskim, wpojonymi narodowymi kompleksami nakazującymi trzymać się wielkiego brata z zagranicy, pamięcią złotej rybki i wtórnym analfabetyzmem uniemożliwiającym czytanie tekstów ze zrozumieniem. A że zupełnym przypadkiem to 99 proc. wyborców PiS-u i PO, to nie moja wina. To esencja demokracji, gdzie dwa największe ugrupowania bazują na głosach największych idiotów w kraju, których łby nieustannie prane są propagandą i podjudzane przeciw drugiemu obozowi, jak dzikich psów na nielegalnych walkach
rozpoczął długi wpis Korczarowski.

Następnie Korczarowski, jak sam napisał, "przedstawił, dlaczego ma taką pogardę do wyborców partii Tuska i Kaczyńskiego". W jego wpisie możemy przeczytać o decyzjach, jakie Platforma Obywatelska podjęła w trakcie swoich rządów. Nie sposób doszukać się tam pozytywnego akcentu wskazanego przez zawodnika Prime MMA. Prawo i Sprawiedliwość zostało nazwane przez niego "Populizmem i Socjalizmem" a lista zarzutów względem partii jest równie długa jak wcześniej.

Na ten moment żaden z przedstawicieli poszczególnych obozów politycznych nie odniósł się do sprawy.

Mężczyzna w jasnym garniturze z poważnym wyrazem twarzy na tle rozmytej zieleni i miejskiego krajobrazu, ujęcie wykonane w świetle dziennym.
Piotr KorczarowskiAnita Walczewska/East NewsEast News
Zbliżenie na mężczyznę w garniturze i płaszczu z czerwonym krawatem, w tle inna osoba częściowo widoczna. W górnym lewym rogu wstawka z fragmentem walki MMA na ringu.
Piotr Korczarowski walczył z Mariuszem "Dżagą" ZąbkowskimMAREK MALISZEWSKI/REPORTER/ screen: PRIME MMAEast News
W centrum starszy mężczyzna w garniturze siedzi przy stole z mikrofonem i dokumentami, na pierwszym planie widać flagę rosyjską. W lewym górnym rogu dwa mniejsze zdjęcia: jedno przedstawia mężczyznę w ciemnych okularach, drugie parę dobrze ubranych osó...
Słowa Piotra Korczarowskiego wywołały burzę. Jarosław Królewski zareagował  Grzegorz Wajda/REPORTER / ALEXANDER KAZAKOV/AFP/East News / AKPAEast News
