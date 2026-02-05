Piotr Korczarowski uderza w Tuska i Kaczyńskiego. "Propaganda i podjudzanie"

Popularność Korczarowskiego w przestrzeni internetowej wynika przede wszystkim z występów w Prime MMA. Równolegle do kariery freak fightera komentuje on jednak także sprawy polityczne. 38-latek w przeszłości był nawet członkiem sztabu w kampanii prezydenckiej Grzegorza Brauna i to właśnie ugrupowanie Konfederacji Korony Polskiej jest mu najbliżej pod względem poglądów.

Współpraca mężczyzny z "Koroną" zakończyła się jednak w absurdalny sposób. Korczarowski został odsunięty od pełnienia obowiązków w sztabie po wejściu w związek z Marianną Schreiber - popularną osobistością medialną i byłą już żoną posła PiS Łukasza Schreibera. - Z przykrością przyjęliśmy informację, że osoba tak ważna w kampanii prezydenckiej kandydata wiążącego przyszłość Polski z zachowywaniem Prawa Bożego, weszła w relację romantyczną z osobą związaną sakramentem małżeństwa z kimś innym - pisał wówczas Włodzimierz Skalik.

Gwiazdor nagle zaczął mówić o wyborcach Tuska i Kaczyńskiego. "Nieustannie prane łby"

O Korczarowskim w ostatnim czasie ponownie zrobiło się głośno za sprawą jego wpisu na platformie X. Zawodnik Prime MMA otwarcie zdecydował się uderzyć w wyborców Donalda Tuska i Jarosława Kaczyńskiego, nazywając ich największymi "idiotami w kraju". Przewodniczącym PiS-u i Platformy Obywatelskiej zasugerował natomiast propagandę i podjudzenie jednego obozu politycznego przeciwko drugiemu.

Ciągle słyszę: "Jak ty się wyrażasz o Polakach!? Nazywasz ich bydłem, hołotą, proletariatem" - więc precyzuję! Tak nazywam jedynie ukropoliński motłoch z głębokim syndromem sztokholmskim, wpojonymi narodowymi kompleksami nakazującymi trzymać się wielkiego brata z zagranicy, pamięcią złotej rybki i wtórnym analfabetyzmem uniemożliwiającym czytanie tekstów ze zrozumieniem. A że zupełnym przypadkiem to 99 proc. wyborców PiS-u i PO, to nie moja wina. To esencja demokracji, gdzie dwa największe ugrupowania bazują na głosach największych idiotów w kraju, których łby nieustannie prane są propagandą i podjudzane przeciw drugiemu obozowi, jak dzikich psów na nielegalnych walkach

Następnie Korczarowski, jak sam napisał, "przedstawił, dlaczego ma taką pogardę do wyborców partii Tuska i Kaczyńskiego". W jego wpisie możemy przeczytać o decyzjach, jakie Platforma Obywatelska podjęła w trakcie swoich rządów. Nie sposób doszukać się tam pozytywnego akcentu wskazanego przez zawodnika Prime MMA. Prawo i Sprawiedliwość zostało nazwane przez niego "Populizmem i Socjalizmem" a lista zarzutów względem partii jest równie długa jak wcześniej.

Na ten moment żaden z przedstawicieli poszczególnych obozów politycznych nie odniósł się do sprawy.

Piotr Korczarowski

Piotr Korczarowski walczył z Mariuszem "Dżagą" Ząbkowskim

