Piotr Kacprzak: Nie jestem przypadkowym mistrzem, idę w ślady Daniela Rutkowskiego

24-letni Piotr Kacprzak (8-3) to wychowanek organizacji Babilon MMA, dla której stoczył wszystkie zawodowe walki poza pojedynczym udanym występem na KSW 68. Radomski fighter obecnie ma na koncie 5 zwycięstw z rzędu, a mistrzowski pas w limicie do 66 kg zdobył w czerwcu 2022 roku, pokonując przez nokaut w 3. rundzie Damiana "Zordona" Zorczykowskiego. 5 kolejnych wygranych zaliczył także pretendent do tytułu, 28-letni Krzysztof Mendlewski (5-2). Trzy ostatnie miały miejsce na galach Babilon MMA, gdzie wygrywał kolejno z Marcinem Skrzekiem, Mateuszem Makarowskim i Hubertem Lottą.

- To świetnie uczucie być mistrzem Babilon MMA, ponieważ musiałem pokonać najdłuższą drogę od walk semi-pro, żeby znaleźć się w tym miejscu. Po drodze były wzloty i upadki aż do momentu walki o pas. Naprawdę bardzo urosłem mentalnie. Czas pokazać, że to nie jest przypadek, że jestem dziś mistrzem kategorii piórkowej. W dodatku pas przejąłem po mistrzu Danielu Rutkowskim, z którym mam przyjemność teraz trenować i patrzeć, jak ciężko trzeba pracować na sukces - mówi Kacprzak. - Mój rywal Krzysztof jest naprawdę świetnym zawodnikiem rozwiniętym w każdej płaszczyźnie, ale widzę luki, które chcę wykorzystać i wiem, że jak będę sobą, to jestem tak dobrze przygotowany jak nigdy i po prostu muszę zrobić swoje! Mam dużo do pokazania w tej walce i czuję, że to może się skończyć w każdej płaszczyźnie, ale stawiam na 5 pełnych rund i chciałbym, żeby tak się potoczyła ta walka, by wynieść z niej jak najwięcej doświadczenia. Jestem po prostu gotowy na te 5 rund - kończy mistrz w wadze do 66 kg.

- Piotr to solidny zawodnik. Widać z walki na walkę, że się rozwija i poprawia słabe strony. Ogląda i analizuje walki przeciwników i pod nich się przygotowuje - komplementuje czempiona Mendlewski. - Od moich porażek minęło dużo czasu, byłem wtedy innym zawodnikiem i zupełnie inaczej podchodziłem do tego sportu. Myślę, że już nadrobiłem te niepowodzenia. Wiem po co przychodzę na salę, mam konkretny cel. Ten pojedynek również zakończy się moim zwycięstwem, ale nie potrafię powiedzieć w jaki sposób, bo w tej walce może wydarzyć się wszystko. Obaj jesteśmy nieszablonowi, obaj lepiej czujemy się w parterze, dlatego może być mecz grapplerski. Albo wręcz przeciwnie - będziemy szukali słabych stron u rywala w stójce - kończy zawodnik z Murowanej Gośliny.



Na gali Babilon MMA 34 wystąpią również tacy zawodnicy jak wracający po dłuższej przerwie Said "Pitbull" Abdulkadirov (7-1), nieobliczalny Hubert Lotta (3-3) czy zwycięzca "Carpathian Warriors 10: Road to Babilon" - Patryk Ożóg (1-0). Kibice zobaczą także ciekawy pojedynek z gatunku 50-50 pomiędzy chcącym zmazać plamę z zawodowego debiutu Bartłomiejem "Biołym" Nowakiem (0-1) a miejscowym bohaterem Arkadiuszem Kolusem (debiut). Który z nich sięgnie po pierwsze zawodowe zwycięstwo?



- Ambicją Babilon MMA jest bycie siłą numer 2 w Polsce. Istniejemy od 5 lat i zrobiliśmy w tym czasie 33 gale transmitowane w telewizji Polsat. Stawiamy na regularność i odważny matchmaking. Fani MMA chwalą sobie to, że można u nas oglądać wyrównane sportowe zestawienia, a często trafiają się prawdziwe perełki, które otrzymują szansę pokazania się szerszej publiczności i wybicia do największych światowych organizacji. To oczywiste, że nie rywalizujemy z KSW, które jest na rynku od prawie 20 lat i dysponuje zupełnie innym budżetem. My chcemy otwierać zawodnikom drzwi do wielkich karier i dawać kibicom wielkie sportowe emocje - podkreśla Tomasz Babiloński.



Karta walk gali Babilon MMA 34

Walka wieczoru



5 x 5 min – 66 kg: Piotr Kacprzak (8-3) vs Krzysztof Mendlewski (5-2)



Walki zawodowe



3 x 5 min – 77 kg: Said "Pitbull" Abdulkadirov (7-1) vs TBA



3 x 5 min – 66 kg: Hubert Lotta (3-3) vs TBA



3 x 5 min – 77 kg: Bartłomiej "Bioły" Nowak (0-1) vs Arkadiusz Kolus (debiut)



3 x 5 min – 66 kg: Patryk Ożóg (1-0) vs TBA

Gala Babilon MMA 34 w Żyrardowie

Data: 27 stycznia 2023

Miejsce: Aqua Żyrardów (ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 25)

Transmisja: Super Polsat, Polsat Sport Fight, Polsat Box Go

Bilety: www.eventim.pl/artist/babilon-mma