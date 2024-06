Pilne wieści ws. walki Conora McGregora. Jest komunikat, już wszystko jasne

Na powrót Conora McGregora do klatki czekali niemal wszyscy fani MMA nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale i na całym świecie. Im bliżej było do walki Irlandczyka z Michaelem Chandlerem, tym coraz gorsze wieści dochodziły do nas zza oceanu. UFC w piątkowy poranek polskiego czasu wreszcie wydało oficjalny komunikat. Kibice będą niepocieszeni, choć z drugiej strony większość z nich spodziewała się takich właśnie wieści.