Pierwsze takie wydarzenie w historii! Trzy areny walk na jednej gali

Dwie walki Tańculi i Jacka Murańskiego!

Najpierw Tańcula zmierzy się z Mateuszem - na zasadach MMA, w oktagonie, na dystansie 3 rund po 3 minuty. Następnie, niezależnie od wyniku pierwszego starcia, Tańcula wyjdzie do walki w klatce rzymskiej z Jackiem Murańskim. W sytuacji, w której Arkadiusz Tańcula nie będzie w stanie wyjść do drugiego pojedynku to w jego zastępstwie zawalczy Tomasz Matysiak, znany jako “Szalony Reporter". Federacja zgodziła się na propozycję Jacka Murańskiego, który zgłosił chęć walki z “Szalonym Reporterem" tuż po walce z Tanculą - niezależnie od wcześniejszych rozstrzygnięć! Jeśli więc Tańcula wyjdzie do drugiej walki, to Jacek Murański również stoczy dwa pojedynki!