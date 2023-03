To był bardzo trudny pojedynek. "Gamer" kluczowo szukał zapasów i obaleń, a "Tarantula" szukał swoich szans w stójce. Ostatecznie o zwycięstwie zadecydowali sędziowie, którzy nie byli jednomyślni, punktując 29-28, 28-29, 30-27. Biało-Czerwony przełamał tym samym nieprzerwaną od kwietnia 2019 r. serię zwycięstw Kalifornijczyka.

Po starciu Gamrot dał szybki wywiad w oktagonie. - Nie była to moja dobra walka, nie miałem dużo czasu na przygotowania. Jestem wojownikiem. Moje imię to wyzwanie. Nazywam się Mateusz Gamrot z Polski z każdą walką będę lepszy. Teraz chcę zabrać moją rodzinę na wakacje, ponieważ po ostatniej walce nie zasługiwałem na urlop - zaznaczył Polak, nawiązując do ostatniej przegranej z Beneilem Dariushem.