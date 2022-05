Piękny gest i... zaskakujące wyznanie Błachowicza! Był w poważnych tarapatach

Pojedynek Jana Błachowicza z Aleksandarem Rakiciem zakończył się w trzeciej rundzie. Austriak nabawił się groźnie wyglądającego urazu kolana i nie był w stanie kontynuować walki.

Po zakończeniu starcia Jan Błachowicz pocieszał rywala, także wypowiedział pod jego adresem kilka ciepłych słów.

- Dziękuję, że na mnie poczekałeś, kiedy miałem kontuzję. Życzę ci szybkiego powrotu do zdrowia. To była dobra walka - powiedział Błachowicz tuż po pojedynku. Przypomnijmy, że "Cieszyński Książę" pierwotnie miał zmierzyć się z Rakiciem już w marcu, lecz uniemożliwiły mu to problemy z kręgosłupem.

Jan Błachowicz pokonał Aleksandara Rakicia. Polak miał problemy z okiem

- To była trudna walka. Tego się spodziewałem. W pierwszej rundzie coś stało się z moim okiem. Nie widziałem niczego po lewej stronie. W drugiej rundzie sprowadził mnie do parteru. To nie ma znaczenia, wygrałem walkę. Doznał kontuzji. Takie rzeczy czasami się zdarzają. Ja czuję się bardzo dobrze. Świetnie bawiłem się w oktagonie. Nie mogę doczekać się, aż ponownie wejdę do klatki. Mam nadzieję, że UFC da mi szansę odzyskać pas - dodał Polak po wygranej z Austriakiem.