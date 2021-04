Poznaliśmy pełną kartę walk gali Babilon MMA 21, która odbędzie się 30 kwietnia w Explosion Club w Warszawie. W najważniejszym pojedynku wieczoru do pierwszej obrony mistrzowskiego tytułu w wadze średniej przystąpi Paweł Pawlak (17-4-1). Z polskim czempionem zmierzy się ukraiński weteran Sergey Guzev (20-3), który ma na koncie 10 wygranych z rzędu. Transmisja gali Babilon MMA 21 na kanałach grupy Polsat oraz w aplikacji ipla.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Babilon MMA 20. Dawid Śmiełowski zachwycony po zwycięstwie! Teraz walka z Danielem Rutkowskim? (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

Reklama

Równie ciekawie jak walka wieczoru prezentuje się co-main event, w którym (również w kategorii średniej) rywalizować będą Mateusz Rybak (4-1) i Tomasz Mozdyniewicz (4-1). Spośród ośmiu zwycięstw odniesionych przez tych zawodników aż siedem stanowią zakończenia przez nokaut i zapewne również tym razem starcie nie rozegra się na pełnym dystansie. Na gali Babilon MMA 21 po pierwszej porażce wraca także Bartłomiej "Clark Kent" Gładkowicz (5-1), którego formę sprawdzi Piotr Drozdowski (3-3) ostrzący sobie zęby na trzecią efektowną wygraną z rzędu. Poniżej pełna karta walk.

Karta walk Babilon MMA 21

Reklama

Walka o mistrzowski pas kategorii średniej (do 84 kg):

5 x 5 min - Paweł Pawlak (17-4-1, 9 KO, 3 SUB) vs Sergey Guzev (20-3, 3 KO, 13 SUB)



Walka w kategorii średniej (do 84 kg):

3 x 5 min - Mateusz Rybak (4-1, 3 KO) vs Tomasz Mozdyniewicz (4-1, 4 KO)



Walka w kategorii średniej (do 84 kg):

3 x 5 min - Bartłomiej Gładkowicz (5-1, 2 KO, 2 SUB) vs Piotr Drozdowski (3-3, 1 KO, 1 SUB)



Walka w kategorii półciężkiej (do 93 kg):

3 x 5 min - Sławomir Bryla (3-0, 3 KO) vs Damian Piwowarczyk (1-0)

Zdjęcie Babilon MMA 21 / mat.prasowe / materiały prasowe

Walka w kategorii piórkowej (do 66 kg):

3 x 5 min - Piotr Kacprzak (4-3, 2 SUB) vs Konrad Furmanek (2-3, 1 KO)

Walka w kategorii lekkiej (do 70 kg):

3 x 5 min - Oskar Szczepaniak (1-0) vs Arkadiusz Pałkowski (debiut)

Walka w kategorii koguciej (do 61 kg):

3 x 5 min - Grzegorz Rutkowski (debiut) vs Kacper Michałowski (debiut)



Walka semi-pro w kategorii średniej (do 84 kg):

3 x 3 min - Arkadiusz Mruk vs Bartek Wydra

KSW 60. Starcie mistrzów już w sobotę! Oglądaj transmisję na żywo w Ipla.tv. Kliknij TUTAJ i zagwarantuj sobie dostęp już teraz!