Pełna dominacja. Mistrz wyłoniony już w pierwszej rundzie

Zwycięzca walki mocno zaczął pojedynek. Szybko obalił rywala. Łaguna jednak dobrze pracował z dołu i nie dał sobie zrobić krzywdy. Po dwóch minutach pierwszej rundy zdołał nawet wstać.

Wawrzyniak jednak w stójce też był groźny. Po 2:53 minutach pierwszej rundy znokautował Łagunę.

Tym samym Wawrzyniak został mistrzem Babilon MMA w kategorii średniej. Była to jego trzecia wygrana z rzędu. Z kolei dla jego rywala to druga porażka w karierze. Do tej pory przegrał tylko debiutancką walkę, a potem miał serię sześciu zwycięstw. Teraz jego dobra passa została przerwana.

