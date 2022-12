W ostatnich sekundach Natalia Karczmarczyk obaliła Agatę Fąk, przez co wydawało się, że to przechyliło szalę wygranej na jej stronę. Nie do końca było wiadome, która z nich zwycięży na kartach punktowych. Sędziowie jednogłośnie wskazali na "Fagatę", a w narożniku "Natsu" panowało spore zdziwienie.