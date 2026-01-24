Partner merytoryczny: Eleven Sports

Paskudna kontuzja podczas FAME 29. Musieli go opatrywać w klatce, bolesny koniec

Łukasz Olszewski

Już pierwsze pojedynki gali FAME MMA 29 przyniosły bolesną kontuzję jednego z zawodników. Kamil "King Kong" Minda zmierzył się w walce 2vs.1 z "Sequento" oraz "Koziołkiem". Dla pierwszego z nich starcie zakończyło się już po pierwszej rundzie, bowiem taktyka rywali z okopywaniem jego lewej nogi sprawiła, że kończyna nie wytrzymała.

Dwóch zawodników podczas intensywnej walki MMA w klatce, jeden z nich uderza drugiego mocnym ciosem, a w tle widoczny jest fragment, na którym zespół medyczny udziela pomocy leżącemu na macie zawodnikowi.
Kamil Minda kontuzjowany podczas gali FAME MMA 29Fot. FAME MMAmateriały promocyjne

Na karcie walk gali FAME MMA 29 znalazło się aż 13 pojedynków, a motywem przewodnim był oczywiście turniej o Mercedesa S-Class o wartości ok. 800 tysięcy złotych. Poprzednie pojedynki organizowane na galach FAME pokazały, że zawodnicy na zastępstwo są na wagę złota i o prawo walki w przypadku wypadnięcia któregoś z głównych bohaterów turnieju walczyli Kamil Minda oraz Przemysław "Sequento" Sekulski i Jarosław "Koziołek" Kozieł, w walce 2vs.1. To starcie nie trwało jednak przesadnie długo.

Koziołek i Sequento przyjęli dobrą taktykę na zdecydowanie większego rywala i w czasie, kiedy ten pierwszy blokował jego ciosy trzymając wysoko gardę, Sequento doskakiwał zza pleców, rzucając kolejne ciosy na głowe i kopniaki na lewą nogę. Niestety dla Mindy, to przyniosło efekt.

Patryk Bąk - Piotr Dembiński. Skrót walkiPolsat Sport

Kamil Minda opatrywany jeszcze w klatce. Medycy musieli działać natychmiast

Już w ostatnich fragentach pierwszej rundy widać było, że kończyna "King Konga" nie wytrzymuje takiego traktowania. Kiedy zabrzmiał gong kończący rundę, Minda udał się do swojego narożnika, a na jego twarzy pojawił się grymas bólu. I jak się okazało, to były ostatnie akcenty tego pojedynku.

Sędzia pokazał skrzyżowane w górze ręce dając znać, że Minda nie wyjdzie już do pojedynku. To jednak nie koniec, bo kiedy narożnik King Konga próbował go podnieść, Minda nie był w stanie postawić ciężaru ciała na lewej nodze. A w klatce natychmiast pojawili się medycy. 

Lewa noga Kamila Mindy natychmiast została unieruchomiona, a zawodnik w asyście medyków opuścił wreszcie oktagon. Koziołek i Sequento wywalczyli tym samym prawo walki na zastępstwo w turnieju, a fani King Konga z niepokojem mogą teraz wyczekiwać informacji o stanie zdrowia zawodnika i o diagnozie.

PGE Start Lublin - Legia Warszawa. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
