Paskudna kontuzja podczas FAME 29. Musieli go opatrywać w klatce, bolesny koniec

Na karcie walk gali FAME MMA 29 znalazło się aż 13 pojedynków, a motywem przewodnim był oczywiście turniej o Mercedesa S-Class o wartości ok. 800 tysięcy złotych. Poprzednie pojedynki organizowane na galach FAME pokazały, że zawodnicy na zastępstwo są na wagę złota i o prawo walki w przypadku wypadnięcia któregoś z głównych bohaterów turnieju walczyli Kamil Minda oraz Przemysław "Sequento" Sekulski i Jarosław "Koziołek" Kozieł, w walce 2vs.1. To starcie nie trwało jednak przesadnie długo.

Koziołek i Sequento przyjęli dobrą taktykę na zdecydowanie większego rywala i w czasie, kiedy ten pierwszy blokował jego ciosy trzymając wysoko gardę, Sequento doskakiwał zza pleców, rzucając kolejne ciosy na głowe i kopniaki na lewą nogę. Niestety dla Mindy, to przyniosło efekt.

Kamil Minda opatrywany jeszcze w klatce. Medycy musieli działać natychmiast

Już w ostatnich fragentach pierwszej rundy widać było, że kończyna "King Konga" nie wytrzymuje takiego traktowania. Kiedy zabrzmiał gong kończący rundę, Minda udał się do swojego narożnika, a na jego twarzy pojawił się grymas bólu. I jak się okazało, to były ostatnie akcenty tego pojedynku.

Sędzia pokazał skrzyżowane w górze ręce dając znać, że Minda nie wyjdzie już do pojedynku. To jednak nie koniec, bo kiedy narożnik King Konga próbował go podnieść, Minda nie był w stanie postawić ciężaru ciała na lewej nodze. A w klatce natychmiast pojawili się medycy.

Lewa noga Kamila Mindy natychmiast została unieruchomiona, a zawodnik w asyście medyków opuścił wreszcie oktagon. Koziołek i Sequento wywalczyli tym samym prawo walki na zastępstwo w turnieju, a fani King Konga z niepokojem mogą teraz wyczekiwać informacji o stanie zdrowia zawodnika i o diagnozie.

Alberto Simao - Mateusz Szmyd, FAME 29 Fot. FAME MMA materiały promocyjne

Tomasz Sarara i Jay Silva, FAME 29 Fot. FAME MMA materiały promocyjne

Makhmud Muradov -Marcin "Thanos" Sianos, FAME 29 Fot. FAME MMA materiały promocyjne

