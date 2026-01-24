Paskudna kontuzja podczas FAME 29. Musieli go opatrywać w klatce, bolesny koniec
Już pierwsze pojedynki gali FAME MMA 29 przyniosły bolesną kontuzję jednego z zawodników. Kamil "King Kong" Minda zmierzył się w walce 2vs.1 z "Sequento" oraz "Koziołkiem". Dla pierwszego z nich starcie zakończyło się już po pierwszej rundzie, bowiem taktyka rywali z okopywaniem jego lewej nogi sprawiła, że kończyna nie wytrzymała.
Na karcie walk gali FAME MMA 29 znalazło się aż 13 pojedynków, a motywem przewodnim był oczywiście turniej o Mercedesa S-Class o wartości ok. 800 tysięcy złotych. Poprzednie pojedynki organizowane na galach FAME pokazały, że zawodnicy na zastępstwo są na wagę złota i o prawo walki w przypadku wypadnięcia któregoś z głównych bohaterów turnieju walczyli Kamil Minda oraz Przemysław "Sequento" Sekulski i Jarosław "Koziołek" Kozieł, w walce 2vs.1. To starcie nie trwało jednak przesadnie długo.
Koziołek i Sequento przyjęli dobrą taktykę na zdecydowanie większego rywala i w czasie, kiedy ten pierwszy blokował jego ciosy trzymając wysoko gardę, Sequento doskakiwał zza pleców, rzucając kolejne ciosy na głowe i kopniaki na lewą nogę. Niestety dla Mindy, to przyniosło efekt.
Kamil Minda opatrywany jeszcze w klatce. Medycy musieli działać natychmiast
Już w ostatnich fragentach pierwszej rundy widać było, że kończyna "King Konga" nie wytrzymuje takiego traktowania. Kiedy zabrzmiał gong kończący rundę, Minda udał się do swojego narożnika, a na jego twarzy pojawił się grymas bólu. I jak się okazało, to były ostatnie akcenty tego pojedynku.
Sędzia pokazał skrzyżowane w górze ręce dając znać, że Minda nie wyjdzie już do pojedynku. To jednak nie koniec, bo kiedy narożnik King Konga próbował go podnieść, Minda nie był w stanie postawić ciężaru ciała na lewej nodze. A w klatce natychmiast pojawili się medycy.
Lewa noga Kamila Mindy natychmiast została unieruchomiona, a zawodnik w asyście medyków opuścił wreszcie oktagon. Koziołek i Sequento wywalczyli tym samym prawo walki na zastępstwo w turnieju, a fani King Konga z niepokojem mogą teraz wyczekiwać informacji o stanie zdrowia zawodnika i o diagnozie.