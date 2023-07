Padły poważne oskarżenia pod adresem Conora McGregora. "Taka jest prawda"

Conor McGregor jest sportowcem, który niewyobrażalnie często pakuje się w tarapaty. Nie tak dawno w mediach głośno było o ataku, którego dopuścił się gwiazdor MMA podczas meczu NBA. Wówczas "The Notorious" zaatakował maskotkę jednej z drużyn do tego stopnia, że mężczyzna z przebraniu Berniego został przewieziony do szpitala. Podczas tego samego meczu McGregor miał też napastować seksualnie jedną z zasiadających na trybunach kobiet . Nagrania z monitoringu nie potwierdziły jednak zeznań rzekomej ofiary.

Conor McGregor wyzwał do walki Justina Gaethje. Ten oskarżył go... o doping

McGregor na brak wrażeń nie może narzekać także w życiu zawodowym. Już od wielu lat irlandzki gwiazdor mieszanych sztuk walki słynie z prowokowania i zaczepiania swoich rywali, zarówno "face-to-face", jak i online. Tym razem jako swój cel 35-latek obrał Justina Gaethje, amerykańskiego zawodnika MMA, który podczas gali UFC 291 pokonał Dustina Poirera, zdobywając pas BMF.

Były gwiazdor UFC na krótko po występie Amerykanina opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym wyzwał go na pojedynek. "Znokautuję go jednym ciosem. Gwarantuję to Wam" - napisał na Twitterze.

Gaethje postanowił nie reagować bezpośrednio na zaczepki Conora McGregora. Temat ewentualnej walki poruszył natomiast podczas konferencji prasowej po walce z Poirerem. Amerykanin nie przebierał w słowach i oznajmił wprost, że nie ma zamiaru stanąć do walki z Irlandczykiem. Później wysnuł pod jego adresem dość poważne oskarżenie.

Nie zamierzam walczyć z kimś, kto bierze sterydy. Nigdy w życiu nie brałem sterydów i nie mam zamiaru tego robić. Ewentualnie kiedy będę na emeryturze. Na pewno nie chcę jednak walczyć z kimś, kto je bierze i przez to oszukuje. Może nie powinienem tego mówić, ale jeśli chce walki, to nie będę tego ukrywał. Taka jest prawda ~ oznajmił, cytowany przez "mmafighting.com".

Co ciekawe, z początku to właśnie Gaethje mocno naciskał na walkę z McGregorem. Irlandczyk odrzucił jednak jego propozycję aż sześciokrotnie. Teraz role te się odwróciły, jednak 34-latek nie ma zamiaru zmierzyć się z utytułowanym rywalem. "Nieszczególnie interesuje mnie teraz, że to McGregor zabiega o walkę" - przyznał.

Jan Błachowicz na gorąco po walce z Alexem Pereirą. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Conor McGregor / AFP

Conor McGregor / Xavi Bonilla / DPPI / AFP

Justin Gaethje (z lewej) oraz Tony Ferguson / Douglas P. DeFelice / AFP