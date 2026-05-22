Pachnie głośną walką Pudziana. Na horyzoncie wielki rewanż, były rozmowy

Mariusz Pudzianowski, pomimo prawie pięćdziesięciu lat na karku, wciąż nie zamierza rozstawać się ze sportami walki. Co prawda pogorszyły się ostatnio jego relacje z KSW, ale choćby w Polsce znajdziemy mnóstwo alternatyw. Ostatnio na przykład coraz głośniej jest o możliwej konfrontacji ex-strongmana z Natanem Marconiem pod szyldem FAME MMA. Dlatego też mogą zaskoczyć słowa wypowiedziane przez Łukasza Jurkowskiego na antenie Kanału Sportowego.

"Juras" zaangażował się w projekt Fight Mode, gdzie zawodnicy oraz zawodniczki mają rywalizują bez rękawic. Pierwsza edycja imprezy odbędzie się w najbliższą sobotę w Poznaniu. Jedną z najważniejszych osób w organizacji kusi zestawienie rewanżu między Mariuszem Pudzianowskim a Michałem Materlą. Obaj panowie wcześniej walczyli kilka lat temu w KSW. Pojedynek fatalnie zakończył się dla drugiego z fighterów, który został brutalnie znokautowany.

"Czy rozmawialiśmy z Mariuszem? Tak. Czy rozmawialiśmy z Michałem? Tak. Na razie tylko tyle możemy powiedzieć. Czy panowie będą się bić? Dogadamy się. Zapraszamy do Fight Mode. Wiem, że musicie coś sobie wyjaśnić. Na gołe łapy, let's go. Zróbmy to, bo to jest pojedynek, który nam się sprzeda, więc jesteśmy w stanie go zorganizować" - pochwalił się "Juras" w czwartkowej transmisji na żywo.

Mariusz Pudzianowski kontra Michał Materla na gołe pięści? "Juras" ujawnia

Do zestawienia pojedynku jeszcze jednak daleka droga. "Zobaczymy, co się wydarzy, co przyniesie przyszłość. Jeżeli powiedzą że ok, to będę musiał to jeszcze przetrawić w sobie, z chłopakami pogadać. Oczywiście sprzedażowo jesteśmy zainteresowani, lecz muszę postawić trzy kropki jako ich dobry kumpel. Znam ich ponad dwadzieścia lat. Chodzi o to czy chcę ich widzieć w takiej brutalnej formule" - dodał triumfator pierwszego w historii turnieju KSW.

Sporo zależy także od gaży jaka zostanie zaoferowana gwiazdorom. Jeden z oglądających w komentarzu napisał o dwóch milionach złotych. "Nie zapłacimy tyle. To nie jest pojedynek na takie pieniądze. Zważywszy na to, że Mariusz i Michał nie sprzedają tyle ile z pięć lat temu. Mierzmy siły na zamiary. To są absolutne legendy polskich sportów walki. Ale jeżeli mam postawić się od strony organizatora, to zapłacimy im duże pieniądze, ale pewnie nie takie duże jakie będą chcieli. To jest oczywiste" - podsumował Łukasz Jurkowski.

