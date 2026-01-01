Kibice polskiego boksu przez lata z wypiekami na twarzy obserwowali zmagania Krzysztofa Głowackiego na zawodowych ringach. Pochodzący z Wałcza pięściarz szczytowy moment kariery zanotował w sierpniu 2015 roku, gdy po porywającym pojedynku z Marko Huckiem sięgnął po pas mistrza świata w wadze junior ciężkiej federacji WBO. Pierwsza obrona ze Steve'm Cunninghamem zakończyła się sukcesem, lecz niewiele ponad rok po triumfie nad Niemcem "Główkę" pasu mistrzowskiego pozbawił Ołeksandr Usyk.

Po porażkach z Łotyszem Mairisem Breidisem oraz reprezentującymi Anglię Lawrencem Okolie'm i Richardem Riakporhe były mistrz świata zdecydował się zakończyć przygodę z zawodowym pięściarstwem. Kolejnym wyzwaniem okazało się MMA i występy dla czołowej polskiej organizacji KSW.

Wejście Głowackiego do KSW było przebojowe, były pięściarz w widowiskowy sposób znokautował Patryka Tołkaczewskiego. Potem nie szło już tak dobrze - przydarzyła się porażka z Dawidem Kasperskim oraz pechowy pojedynek z Jordanem Nandorem. Już w 20 sekundzie z powodu przypadkowego trafienia palcem w oko Polaka pojedynek został przerwany i uznany za nieodbyty.

"Główka" szybko wraca do klatki. Jego rywala w Polsce doskonale znają

Rewanżowe starcie Głowackiego z Francuzem odbyło się już dla innej organizacji. Polski zawodnik po wielu latach powrócił pod skrzydła organizacji Babilon, gdzie stawiał pierwsze kroki jako pięściarz. Zaplanowany na 21 listopada debiut w Babilon MMA zakończył się jednak ogromnym niedosytem.

W co-main evencie gali KPS Food & Elmas Babilon MMA 55 w Radomiu wszystko potoczyło się błyskawicznie. Francuz bardzo szybko poszedł w zwarcie z Głowackim i na stojąco zapiął gilotynę na szyi Głowackiego. Ten był bezradny, przez co sędziujący to starcie Piotr Jarosz przerwał walkę po zaledwie 30 sekundach. Głowacki tym samym po raz drugi w karierze poznał smak klęski w MMA. Wcześniej przegrał tylko na punkty.

Na powrót Głowackiego do klatki kibice nie będą musieli długo czekać. Już pierwszego dnia nowego roku organizacja Babilon MMA zapowiedziała kolejne starcie polskiego mistrza świata. 31 stycznia w Żyrardowie Krzysztof Głowacki zmierzy się z Brazylijczykiem Kleberem "Orgulho" Silvą.

Brazylijczyk ma za sobą występy m.in. w Bellatorze oraz KSW. Dla polskiej organizacji zawalczył pięciokrotnie. Po wygranych nad Łukaszem Sudolskim i Rafałem Kijańczukiem Kleber Silva przegrał trzy razy z rzędu. Jego pogromcami byli kolejno Damian Piwowarczyk, Sergiusz Zając i Radosław Paczuski. W debiucie dla Babilon MMA przegrał przez TKO z Przemysławem Mysialą. Głowacki tym samym ostatniego dnia stycznia zmierzy się z 38-letnim rywalem, który ma za sobą cztery porażki z rzędu.

Krzysztof Głowacki - Jordan Nandor. Skrót walki.

