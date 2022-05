Oświadczenie LaLuny po sensacji w Krakowie. Jaroniewska ujawnia kulisy

Katarzyna "LaLuna" Aleksander, gwiazda "Królowych Życia", już jakiś czas temu zaangażowała się w sport i zdecydowała się na występ na gali MMA. To właśnie ona zaprezentowała się w walce otwierającej wydarzenia na Tauron Arenie w Krakowie. Jej rywalką była początkująca Weronika Jaroniewska, która przygotowania do występu rozpoczęła zaledwie dwa tygodnie przed FAME MMA 14.

W obliczu tych faktów trudno się dziwić, że "LaLuna" była zdecydowaną faworytką starcia. Każdy inny wynik niż jej zwycięstwo traktowane byłoby w kategoriach ogromnej niespodzianki, wręcz kompromitacji. I do takiego blamażu doszło. Katarzyna Aleksander musiała uznać wyższość Weroniki Jaroniewskiej . Obie panie właśnie wydały oświadczenia po sensacyjnym rozstrzygnięciu.

LaLuna wydała oświadczenie. Jaroniewska odpowiada i apeluje do rywalki

"LaLuna" w najnowszym komunikacie podziękowała za wsparcie i przeprosiła "wszystkich, których zawiodła". Przyrzekła, że w oktagonie "zostawiła serce" i charakter". Wyjaśniła, że nie była gotowa na tę walkę. "Wiedziałam to od początku, że przegram i tak się stało" - napisała. Dodała, że mierzyła się z ogromnym stresem i hejtem, przez co "nie pamięta ani jednej rundy". Przy okazji pouczyła Jaroniewską.

Przeciwniczka i jej trenerzy obrali bardzo dobrą taktykę uciekania po klatce. Ta pani była leworęczna, więc zupełnie co innego, mańkut, na którego nigdy się nie szykowałam. (...) Miałam pełną kondycję na trzy rundy, aby iść za nią i się bić, a nie ją gonić. Dlatego przegrałam tę walkę. Nie byłam w stanie zadać ciosu ani jej sprowadzić, bo miała taktykę uciekania, o której dowiedziałam się na media treningu. Już wtedy poczułam, że będzie bardzo ciężko mi z nią i mogę przegrać. Płakałam w szatni, wychodząc, bo wiedziałam, że nie dam sobie rady. (...) Brawo dla tej pani za obranie taktyki. A za to, że mi cały czas uciekała i biegała po oktagonie, nie szanuję. Bo to jest klatka i pamiętaj, cofający się zawodnik nigdy walki nie wygrywa, tylko ten, co idzie do przodu - czytamy.

Dodała, że w ciągu pół roku treningów schudła 16,5 kilogramów. I zasugerowała, że już nie wystąpi na gali. "Spróbowałam i wiem, że to nie dla mnie" - wyjaśniła.

Weronika Jaroniewska odpowiedziała na oświadczenie Katarzyny Aleksander. Przedstawiła swój punkt widzenia. "Wygrywa ten, kto walczy mądrze i trzyma się planu, a nie leci do przodu na wariata. Wiedziałaś, kogo wybierasz. Nie jest trudno się domyślać, że miałaś mnie za łatwy cel i chciałaś wygrać tę walkę, ale ja też chciałam i w ten sposób pokazałam swój charakter. Ja na szczęście pamiętam wszystko, miałam ogromną świadomość wyjścia do walki i samego przebiegu pojedynku. Trzeźwo myślałam przed, w trakcie i po walce" - napisała.

Tłumaczyła, że i ją dotknął stres, trudno było jej spać przed walką, co "mocno odbijało się na regeneracji". Zwróciła się wprost do przeciwniczki. "Weź pod uwagę, że jak ty schodziłaś z obciążeń, to ja uczyłam się podstaw MMA. Wygrała moja psychika i konsekwencja. (...) Gratuluję odwagi i walki do końca. (...) Kasiu, zadbaj o swoją psychikę, bo widać, że hejt mocno cię dotyka i być może to zaważyło na wyniku pojedynku. Życzę dużo zdrowia i mocno szanuję za zbicie wagi, zawzięcie i samo wyjście do oktagonu. Ktoś musiał wygrać. Rozmawiałam z tobą chwilę za kulisami i wydajesz się być bardzo miłą, charakterną i sympatyczną kobietą. Nie udawaj przed kamerami kogoś, kim nie jesteś, serio. Myślę, że ludzie by cię pokochali i (bardziej) szanowali, gdybyś po prostu była sobą" - stwierdziła.

Wiktoria Jaroniewska w rozmowie z Interią wbija szpilę "LaLunie"

Wcześniej, w rozmowie z Michałem Przybycieniem z Interii , Jaroniewska potwierdziła, że jej planem było ukończenie walki na punkty, celowanie w środek oktagonu i niewdawanie się za bardzo w wymiany ciosów. Przy okazji wbiła szpilę "LaLunie" i oświadczyła, że jej ciosy nie były bolesne. "Mówiła, że biła się pod klubami, że mogłaby się bić z Sheeyą na gołe pięści i w klatce rzymskiej. To było bardziej zastraszanie, bo te ciosy nie były mega mocne. Zresztą widać różnice między moją twarzą a jej twarzą. Podobno złamałam jej nos, mam na sobie jej krew" - mówiła Weronika.

21-latka sportową formę szlifuje od dawna. Jest piłkarką ręczną. I, co ciekawe, w jej klubie nie mieli zielonego pojęcia, że wystąpi na gali MMA. "Podjęłam decyzję sama, bez żadnych konsultacji. Nie mam kontraktu, który zabraniałby mi innych dyscyplin, więc mogę robić, co mi się podoba. Mam nadzieję, że uda mi się pogodzić piłkę ręczną i MMA" - deklarowała Interii .

Prywatnie Jaroniewska jest szczęśliwie zakochana. Związała się z trenerem personalnym, Damianem Kasprzakiem. "Udało się! Niesamowite emocje" - podsumowywał jej występ na gali FAME MMA 14.

Weronika i Damian od niedawna są zaręczeni. Mężczyzna oświadczył się ukochanej zaledwie miesiąc przed walką. "Powiedziała tak" - pochwalił się i udostępnił zdjęcie z pierścionkiem.

