Osoby z High League w Clout MMA? Lexy wyjaśnia

Głos na ten temat na TikToku zabrała współwłaścicielka Clout MMA, Lexy Chaplin. - Gdybym patrzyła na to z boku, też miałabym takie wątpliwości, ale daję wam słowo, że w Cloucie nie ma żadnych osób objętych sankcjami. Ja jestem współwłaścicielką i mam realny wpływ na to, co się dzieje, a moja wspólniczka wraz ze swoim mężem od 2018 r. biorą czynny udział we freak fightach - powiedziała influencerka.