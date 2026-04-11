Gala OKTAGON MMA po raz pierwszy zawitała do Polski, a dokładnie do Szczecina. Organizacja przygotowała mocno obsadzoną kartę walk, w której nie zabrakło znanych nazwisk oraz zawodników walczących o umocnienie swojej pozycji w czołówce. Szczególne zainteresowanie wzbudzały występy Polaków, którzy licznie pojawili się w rozpisce wydarzenia.

W walce wieczoru przewidziano pojedynek Michał Materla z Christianem Jungwirthem. Starcie odbyło się w efektownej formule boksu w małych rękawicach z użyciem łokci, co od początku zapowiadało brutalną i bezkompromisową wymianę ciosów.

Bardzo ciekawie zapowiadało się również starcie w kategorii półciężkiej, w którym Tomasz Narkun zmierzył się z Alexandrem Poppeckiem. Były mistrz KSW stanął przed wymagającym rywalem, zwłaszcza, że wracał do klatki po długim rozbracie z MMA.

Na karcie znalazło się także kilka innych interesujących zestawień. W wadze półśredniej Ion Surdu staje do rywalizacji z Amiranem Gogoladze, natomiast Mateusz Janur krzyżuje rękawice z Robinem Roosem. W kategorii ciężkiej do klatki wchodzą Michał Piwowarski i Timo Feucht, a kartę uzupełnia starcie Jonatan Kujawa z Henrique Madureira.

Gala OKTAGON MMA 86 jest prawdziwym testem dla czeskiej organizacji, która chce zbadać polski rynek. Wiele kolejnych ruchów nad Wisłą będzie zależeć od wyników wspomnianego eventu.

OKTAGON MMA 86: Wyniki NA ŻYWO. Zobacz, kto wygrał te walki

Walka wieczoru:

89,0 kg: Michał Materla (33-11) vs. Christian Jungwirth (16-9) - boks w małych rękawicach z użyciem łokci (stand-and-bang)

Karta główna:

93,0 kg: Tomasz Narkun (21-6) vs. Alexander Poppeck (20-5)

77,1 kg: Amiran Gogoladze (18-3) pokonał Iona Surdu (17-8) przez nokaut w 1. rundzie

83,9 kg: Mateusz Janur (12-6) pokonał Robina Roosa (8-7) przez jednogłośną decyzję sędziów (30-27, 30-27, 30-27)

120,2 kg: Michał Piwowarski (8-4) pokonał Timo Feuchta (8-2) przez TKO (ciosy w parterze) w 2. rundzie

65,8 kg: Henrique Madureira (10-7) pokonał Jonatana Kujawę (5-3) przez jednogłośną decyzję sędziów

Karta wstępna:

70,3 kg: Jan Stanovsky (7-2) pokonał Łukasza Rajewskiego (13-11) przez TKO (ciosy w parterze) w 2. rundzie

83,9 kg: Kacper Frątczak (3-0) pokonał Zorana Solaję (3-2) przez TKO (ciosy w parterze) w 3. rundzie

77,1 kg: Natan Niewiadomski (3-0) pokonał Patricka Spirka (5-4) przez poddanie (duszenie zza pleców) w 1. rundzie

61,2 kg: Lukas Chotenovsky (8-3) pokonał Michała Hawro (7-3) przez poddanie (duszenie zza pleców) w 3. rundzie

59,0 kg: Niamh Kinehan (2-0) pokonała Emilię Czerwińską (3-2) przez TKO (ciosy w parterze) w 3. rundzie

Michał Materla WOJCIECH STROZYK/REPORTER East News

