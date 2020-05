Dobre wieści płyną do nas z Moskwy. Portal MMAJunkie poinformował, że ze śpiączki wybudzony został Abdulmanap Nurmagomiedow, ojciec aktualnego mistrza UFC w kategorii lekkiej Chabiba Nurmagomiedowa.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Joanna Jędrzejczyk ma wielbiciela. "Poddaj się". Wideo INTERIA.TV

Powołując się na rosyjskie źródła, amerykański portal poinformował, że Nurmagomiedow wybudził się ze śpiączki po operacji serca, którą przeszedł 3 maja, po tym jak dostał ataku. Na ten moment jego stan określany jako poważny, ale stabilny.

Reklama

Na portalu rt.com napisano w środę, że ojciec Chabiba był do tej pory źle leczony.



- Abdulmanap jest w bardzo ciężkim stanie, jest w śpiączce w Moskwie. Człowiek ten został nieodpowiednio leczony w Dagestanie i dlatego narastają komplikacje. Jego rodzina nie może go odwiedzać, musi pozostać sam w placówce szpitala - podaje serwis.



Z nieoficjalnych informacji wynika, że bezpośrednią przyczyną ataku serca u Abdulmanapa miało być zakażenie koronawirusem. Mimo pierwszych symptomów i ostrzeżeń lekarzy, 57-latek odmawiał testu na COVID-19 i kontynuował treningi. Początkowo trafił do szpitala w stolicy Dagestanu - Machaczkale. Po tym jak jego stan zdrowia uległ wyraźnemu pogorszeniu, rodzina mimo, że on sam chciał pozostać w Machaczkale, wysłała go do szpitala w Moskwie.

Zdjęcie Chabib Nurmagomiedow z ojcem Abdulmanapem / AFP