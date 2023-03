Ogromny sukces Polaków. To będzie największa gala tej dekady na świecie

Póki co poznaliśmy siedmiu zawodników, którzy pojawią się na stadionie w stolicy naszego kraju. Są to: Mamed Chalidow, Marian Ziółkowski, Salahdine Parnasse, Mariusz Pudzianowski, Artur Szpilka, Arkadiusz Wrzosek i Radosław Paczuski.

XTB KSW Colosseum II: karta walk

83,9 kg/185 lb: Mamed Chalidow #3 (36-8-2, 16 KO, 16 Sub) vs TBA

70,3 kg/155 lb: Marian Ziółkowski #C (25-8-1 1NC, 6 KO, 13 Sub) vs Salahdine Parnasse #IC (17-1, 2 KO, 7 Sub)