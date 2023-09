Ogromny pech Mateusza Gamrota. Padł ofiarą potwornego ataku

Mateusz Gamrot w nocy z soboty na niedzielę wystąpi w walce wieczoru podczas gali UFC Apex w Las Vegas. 32-latek zmierzy się z pochodzącym z Azerbejdżanu Rafaelem Fizievem, który z federacją Ultimate Fighting Championship związany jest od 2019 roku. W przygotowaniach do walki Polakowi przeszkodził jednak atak hakerów, w wyniku którego stracił on dostęp do swojego konta na Instagramie.