Ogromne wyróżnienie dla młodego Polaka, UFC ogłasza. Jest komunikat

Patryk Górski

Na takie wieści czekało mnóstwo kibiców z Polski. Iwo Baraniewski zawalczy na nadchodzącej gali UFC w Londynie. Organizacja wyróżni go również za efektywne zwycięstwo podczas debiutu z Ibo Aslanem. Pojedynek Polaka będzie jednym z najważniejszych zestawień w całej karcie walk. Rywal już czeka.

Sportowiec pozuje z uśmiechem na tle planszy UFC, prezentując umięśnioną sylwetkę i zaciśnięte pięści uniesione na wysokość barków, na ramieniu widoczny tatuaż.
Iwo BaraniewskiZUMA/NEWSPIX.PLNewspix.pl

Iwo Baraniewski dotychczas stoczył w swojej profesjonalnej karierze siedem walk, a każda z nich kończyła się jego zwycięstwem przed czasem. Pięć z nich miało miejsce w polskim Babilon MMA, a pojedynczy udział w programie Contender Series 2025 dał mu możliwość awansu i debiutu w UFC. Na dodatek żadne ze starć z udziałem Polaka nie trwało dłużej niż jedną rundę - 27-latek dwa razy poddawał rywali, a pięć razy rozbijał ich serią ciosów w stójce.

Tomasiak o krok od medalu. 6,7 pkt do szczęścia. Wiatr rozdał karty

Iwo Baraniewski podbija UFC. Organizacja ogłasza ws. Polaka

W UFC nie da się zacząć lepiej, niż zrobił to Polak. Iwo Baraniewski już w trakcie swojego debiutu w organizacji podczas gali UFC 323 pokonał Ibo Aslana poprzez techniczny nokaut i dostarczył oglądającym mnóstwo emocji. Efektowne wymiany dwójki zawodników spowodowały, że ich walka została nawet mianowana najlepszym starciem na gali oraz jednym z najlepszych w 2025 r.

Znakomita forma polskiego zawodnika MMA nie umknęła UFC, które zdecydowało się umieścić go na głównej karcie walk wydarzenia UFC Fight Night: Evloev vs. Murphy - występ Polaka będzie czwartym najważniejszym pojedynkiem podczas wieczoru. Organizacja poinformowała również, że rywalem Iwo Baraniewskiego 21 marca w Londynie będzie doświadczony Austen Lane.

Amerykanin w swoim dorobku posiada aż 20 pojedynków, w tym trzynaście wygranych. Ostatni czas w jego karierze nie należy jednak do najbardziej udanych. 38-latek w ostatnich pięciu walkach odniósł tylko jedno zwycięstwo - nad Robelisem Despaigne w 2024 r. na gali w Las Vegas.

Na kartach UFC Fight Night w Londynie znalazł się także pojedynek przygotowującego się w warszawskim WCA gruzińskiego zawodnika, Romana Dolidze z Anglikiem z Christianem Leroyem Duncanem. Warto wspomnieć, że sam Iwo Baraniewski również trenuje w jednym z warszawskich klubów - Aligatores Fight Club.

